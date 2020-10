Goku Ultra Istinto (Masterlise Extra) da Banpresto: recensione

Dal vasto universo di Dragon Ball Super arriva la nostra recensione di una nuova figure dedicata al protagonista Son Goku. Banpresto ci propone Son Goku Ultra Istinto, per la linea Masterlise Extra.

Questa serie di statuette da collezione presenta personaggi tratti da anime come Dragon Ball, My Hero Academia o One Piece in formato molto grande che raggiungono altezze importanti mantenendo un costo allettante per ogni fan.

Il personaggio

Dragon Ball è la storia di Son Goku e dei suoi compagni che inizia con la ricerca delle sette sfere del Drago, che una volta radunate sono capaci di esaudire qualsiasi desiderio. Da qui prende il via un’avventura che da decenni appassiona grandi e piccini con spettacolari battaglie contro avversari sempre più forti. Son Goku in Italia conosciuto solamente come Goku, è un guerriero Saiyan che lotta per difendere il pianeta Terra. Il suo potere inizialmente limitato, cresce a dismisura e lo porta a diventare uno degli eroi più forti dell’universo. Quintessenza dell’istinto o semplicemente Ultra Istinto è una tecnica molto difficile da padroneggiare perfino per gli Dei della Distruzione. Come spiegato da Whis è uno stato che fino ad ora è padroneggiato solamente dagli Angeli. Goku riesce a raggiungere questo stadio durante il Torneo del Potere durante lo scontro finale con Jiren.

La confezione

L’involucro si presenta da subito con dimensioni davvero consistenti: 30 cm di altezza, 19 cm di larghezza e 14 cm di profondità. Questa linea di Banpresto possiede per ogni uscita una scatola realizzata con del cartoncino molto più spesso e resistente rispetto alle altre più classiche.

Nella facciata troviamo il primo piano di Son Goku e i vari loghi che identificano il prodotto: partendo dai loghi Dragon Ball Super e Masterlise Extra in alto a destra, il simbolo Ichibansho Figure in alto a sinistra, finendo con i loghi Bandai Namco e Bandai Spirits in basso a destra.

Dentro la scatola troviamo la figure protetta in modo piuttosto singolare, solamente una volta, con Gogeta, abbiamo trovato il prodotto confezionato nella stessa maniera: ma in che modo? vi starete chiedendo… Son Goku è ancorato alle estremità con due blister trasparenti ed è avvolto in un’unica busta di plastica trasparente.

La parte superiore del blister contiene la testa avvolta dentro a del semplice pluriball con una basetta trasparente per posarlo su una superficie piana in modo da evitare la caduta.

Son Goku Ultra Istinto (Masterlise Extra)

Estratti i due pezzi, con grande facilità siamo riusciti a mettere assieme la testa con il corpo. Una volta montato il prodotto raggiunge l’altezza di ben 33,5 cm.

A livello di scultura la statua si presenta come un prodotto dalle qualità superiori in cui possiamo notare dettagli davvero accurati: l’espressione di Goku, che guarda di lato con la coda dell’occhio, è seria e minacciosa e notiamo con particolare attenzione i piccoli graffietti sul volto che sono a rilievo e non solamente dipinti.

Probabilmente in foto non si nota ma il colore dei capelli, di un argento molto luminoso, emerge particolarmente e cattura la nostra attenzione da ogni angolazione si guardi la statua, brava Banpresto! Sono veramente favolosi.

Ma andiamo a vedere i dettagli del corpo: la muscolatura è realizzata egregiamente, tutte le linee del possente Saiyan sono sfumate per suggerire una sensazione di realismo dovuta all’energia prodotta dall’Ultra Istinto. Complessivamente il prodotto è dipinto veramente bene e non presenta nessun segno di difetti o imperfezione. Gli strappi nei vestiti, la pelle lacerata sotto di essi, tutto realizzato con grande perizia senza lasciare nulla al caso.

Conclusioni

Goku Ultra Istinto Masterlise è sicuramente un acquisto consigliatissimo per gli amanti del protagonista di Dragon Ball Super. L’azienda nipponica con una posa piuttosto semplice è stata in grado di attribuire al personaggio una bellissima raffigurazione che trasmette enorme potenza e che si colloca immediatamente nella nostra “top ten” ideale. Un vero must have che non presenta difetti di realizzazione ma che necessita obbligatoriamente del supporto, senza il quale non può reggersi in piedi da sola.