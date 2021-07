Golden Axe: arrivano Tyris & Gilius da Storm Collectibles

In questi giorni Storm Collectibles ha annunciato l’uscita degli altri due protagonisti provenienti dal videogioco di Golden Axe, dopo Ax Batter ora è il turno di Tyris Flare e Giulius Thunderhead.

Visto che l’uscita sul mercato è ormai prossima, i preordini sono già stati aperti sul sito ufficiale dell’azienda. Le figure, saranno completamente snodabili e realizzate in plastica precolorata senza parti di metallo; come da tradizione ci saranno diversi extra a corredo per dar sfogo alla nostra fantasia sulle pose per ricreare più fedelmente possibile i combattimenti del videogioco.

Tyris Flare e Blu Dragon

Nella confezione oltre alla figure di Tyris troveremo diversi extra tra cui uno molto benaccetto: il Blue Dragon, due visi intercambiabili, sei paia di mani, una spada e l’effetto di fiamma per il drago.

Tyris è un’amazzone armata di spada che vuole vendicare la morte dei genitori. Tra i tre eroi è il personaggio con l’arma con minor portata, ma in compenso la sua magia del fuoco è la più devastante di tutte.

Giulius Thunderhead e Chicken Leg

Anche Giulius non si fa mancare nulla e oltre al Chicken Leg troveremo: due visi intercambiabili, tre paia di mani e un’ascia.

Giulius è un nano proveniente dalle miniere di Wolud, possiede un’ascia bipenne ed è intenzionato a vendicare la morte del fratello. A differenza di Ax e Tyris la sua magia del fulmine è quella meno efficace, ma la sua fidata ascia è quella con il maggior raggio d’attacco

L’uscita negli store della action figure di Giulius Thunderhead e Chicken Leg è prevista per il terzo quadrimestre del 2021 al prezzo di 128.00 dollari, mentre Tyris Flare e Blue Dragon arriveranno nel quarto quadrimestre del 2021 al prezzo di 128.00 dollari.

