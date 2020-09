Golden Kamuy 3 e Yashahime – date e trailer da Crunchyroll

Dopo aver ufficializzato il palinsesto autunnale, Crunchyroll ha confermato anche l’arrivo in simulcast di altre due attesissime serie per il prossimo autunno. Si tratta di Golden Kamuy 3 e di Yashahime, il sequel del cult Inuyasha.

Golden Kamuy 3 debutterà il prossimo 5 ottobre, eccovi il trailer e la sinossi:

Il manga di Golden Kamuy è pubblicato in Italia da J-Pop che ha pubblicato 19 volumi dei 20 disponibili. Le prime due stagione dell’anime sono invece disponibili sulla piattaforma Crunchyroll.

Yashahime invece partirà il prossimo 3 ottobre alle 12. Eccovi trailer e sinossi:

Yashahime: Princess Half-Demon segue la storia delle figlie di Sesshomaru e Inuyasha mentre intraprendono un viaggio attraverso il tempo. Ambientato nell’epoca feudale giapponese, le gemelle per metà demone, Towa e Setsuna, sono state divise da un incendio nella foresta. Towa, mentre cercava disperatamente la sorella minore, si avventura in un tunnel misterioso che la trasporta nel Giappone contemporaneo dove viene trovata e allevata dal fratello di Kagome Higurashi, Sota, e la sua famiglia. Dieci anni dopo si riapre il tunnel che connette le due ere, permettendo a Towa di riabbracciarsi con Setsuna, ormai una cacciatrice di demoni che lavora per Kohaku. Ma Towa rimane scioccata nello scoprire che Setsuna sembra aver perso ogni ricordo della sua sorella maggiore. Una volta incontrata Moroha, la figlia di Inuyasha e Kagome, le tre giovani ragazze viaggiano attraverso le due ere in un avventura volta a riottenere il passato perduto.