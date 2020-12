Goldrake – in arrivo un fumetto inedito francese

Goldrake è una delle creazioni più amate da Go Nagai del filone robotico degli anni ’70 non solo nel nostro paese ma anche oltralpe dove, con il nome di Goldorak, è oggetto di culto e venerazione fra gli sceneggiatori e disegnatori francesi quasi quanto fra quelli italiani.

Rispetto al nostro paese tuttavia la Francia e i suoi autori godono di una maggiore intraprendenza e un manipolo di autori ha contattato direttamente il sensei Go Nagai per realizzare un fumetto completamente inedito.

Già annunciato ad Angouleme 2020, il 2 dicembre scorso la casa editrice Kana ha confermato che Goldorak (questo il titolo del volume) debutterà ad ottobre 2021. Si tratta di un albo formato deluxe 22,5×29,8 cm, sarà composto di 120 pagine e costerà € 24.90. Il volume, inoltre, presenterà numerosi contenuti extra e dietro le quinte della lavorazione.

Goldorak è scritto da Denis Bajram (Universal War One) e Xavier Dorison (Red One), illustrato da Brice Cossu (FRNCK) e Alexis Sentenac (Noô) con i colori di Yoann Guillo.

Il volume racconterà una storia completamente originale ambientata anni dopo l’ultimo episodio della serie animata.

All’epoca dell’annuncio trapelarono anche delle tavole work in progress:

Sempre la casa editrice Kana qualche anno fa fu promotrice di una iniziativa simile che coinvolse un altro personaggio degli anni ’70 molto amato sia in Francia che in Italia ovvero Capitan Harlock, per il quale fu ha prodotta la miniserie Memorie dell’Arcadia pubblicata successivamente in Italia da Planet Manga.

Goldrake – la serie animata

Basato sul manga originale di Go Nagai (pubblicato in Italia da J-POP), Goldrake è una serie di 74 episodi trasmessa in Giappone per la prima volta fra il 1975 e il 1977.

Eccovi la trama: