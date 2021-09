Golgo 13 continuerà nonostante la morte di Takao Saito

E’ notizia fresca di stamane quella della morte di tumore al pancreas di Takao Saito, celebre autore del manga con più volumi al mondo ed ancora in corso di serializzazione, Golgo 13, ma l’opera, nonostante il triste avvenimento, continuerà in nome di quanto desidera il maestro stesso.

Golgo 13: continuerà anche senza Takao Saito

Ad annunciarlo è il profilo ufficiale Twitter del team del maestro presso Saito Production il quale in un comunicato ufficiale dichiara che l’opera proseguirà come sempre su Big Comic (la serie ha iniziato la sua corsa sulla medesima rivista bimensile nel 1968) attraverso la collaborazione degli assistenti e il dipartimento editoriale di Big Comic (Shogakukan).

Ricordiamo che a luglio 2021 Golgo 13 si è aggiudicato Guinness World Record come opera manga nella sua interezza realizzata da un singolo autore con più volumi di sempre ed ancora in corso. Il più recente, il 201°, è stato pubblicato in Giappone e store online lunedì 5 luglio 2021.

Di seguito un breve descrizione del manga:

Duke Togo, conosciuto anche col pseudonimo di Golgo 13, è un assassino altamente qualificato assunto solo da coloro disposti a pagare la più alta delle cifre, che si tratti dell’FBI, della CIA, delle società industriali o della mafia. Indipendentemente da chi sia il bersaglio o la situazione in corso, Golgo 13 fa porta sempre a termine il suo lavoro.

Golgo 13: vita e carriera dell’autore

Il mangaka è nato nel novembre del 1936 a Wakayama e ha debuttato nel mondo dei fumetti giapponesi con Kuki Danshaku nel 1995. Inoltre, l’autore ha anche pubblicato Sagashiya hage Taka Tojo!! nel 1968 prima del successo e del record di Golgo 13 nel medesimo anno (il manga, tra l’altro, ha celebrato il 50° anniversario si serializzazione nel 2018).

Golgo 13 ha vinto il 21° Shogakukan Manga Award e uno speciale riconoscimento in occasione della 50^ edizione della medesima kermesse. L’autore è stato insignito nel 2003 della Medaglia d’Onore giapponese dal Fiocco Viola, della Medaglia dell’Ordine al Sacro Tesoro e dell’Ordine Cavalleresco del Sol Levante nel 2010. Saito ha celebrato nel 2020 il suo 65° anno di carriera da mangaka.

Golgo 13: il manga e l’anime

Golgo 13 è scritto e disegnato da Takao Saito dal 1968 sulla rivista Big Comic di Shogakukan con all’attivo attualmente 608 capitoli e 201 volumetti. J-POP ha pubblicato in Italia due selezioni di storie della serie nel 2014 e 2015.

Relativamente alle produzioni anime, nel 1983 è uscito l’omonimo film animato per le sale cinematografiche e Yamato Video lo ha portato in Italia con supporto VHS nel 1992; nel 1998 è stato pubblicato in Giappone il OAV omonimo; tra il 11 aprile 2008 e il 27 marzo 2009 TV Tokyo ha trasmesso in Giappone una serie anime ispirandosi all’opera madre per un totale di 50 episodi prodotti da Studio Sotsu.