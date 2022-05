Poco prima della sua morte Takao Saito aveva dichiarato che voleva che il suo Golgo 13 continuasse senza di lui e così è stato. Il gruppo di artisti Saito Production sta continuando l’opera insieme all’assistenza del dipartimento editoriale della rivista Big Comic di Shogakukan e di un altro personale di sceneggiatura. Ora, un nuovo spin-off di Golgo 13 è in procinto di venire alla luce come confermato dal numero di giugno della rivista Big Comic Zōkan di Shogakukan

Il nuovo spin-off di Golgo 13

La rivista non ha rivelato il titolo del nuovo spin-off di Golgo 13 ma ha pubblicato la silhouette del personaggio principale. Ha anche anticipato che il personaggio è una ragazza popolare e ben nota tra i fan del manga, e anche che è bella, intelligente, estremamente atletica e potrebbe avere i “geni” di Duke Togo.

Il nuovo spin-off debutterà nel numero di agosto della rivista il 15 luglio. Vi ricordiamo che Gunsmith Dave, il primo manga spin-off di Golgo 13, è stato lanciato su Big Comic Zōkan nel luglio 2021.

Golgo 13: manga e anime

Golgo 13 è stato scritto e disegnato da Takao Saito dal 1968 sulla rivista Big Comic di Shogakukan con all’attivo attualmente 608 capitoli e 201 volumetti. J-POP ha pubblicato in Italia due selezioni di storie della serie nel 2014 e 2015:

Duke Togo, conosciuto anche col pseudonimo di Golgo 13, è un assassino altamente qualificato assunto solo da coloro disposti a pagare la più alta delle cifre, che si tratti dell’FBI, della CIA, delle società industriali o della mafia. Indipendentemente da chi sia il bersaglio o la situazione in corso, Golgo 13 fa porta sempre a termine il suo lavoro.

Golgo 13 si è aggiudicato il Guinness World Record come opera manganella sua interezza realizzata da un singolo autore con più volumi di sempre e ancora in corso.

Relativamente alle produzioni anime, nel 1983 è uscito l’omonimo film animato per le sale cinematografiche e Yamato Video lo ha portato in Italia con supporto VHS nel 1992; nel 1998 è stato pubblicato in Giappone l’OAV omonimo; tra il 11 aprile 2008 e il 27 marzo 2009 TV Tokyo ha trasmesso in Giappone una serie anime ispirandosi all’opera madre per un totale di 50 episodi prodotti da Studio Sotsu.