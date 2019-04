Gomorra 4, le famiglie arrivano a Bologna e Londra

Gomorra 4, nelle prossime due puntate che saranno messe in onda domani, proseguirà a Napoli, Bologna e Londra. Cosa faranno i protagonisti?

Dopo i due primi episodi ambientati nel capoluogo campano – trasmessi la scorsa settimana -, i loschi affari di Gomorra 4 si sposteranno nelle suggestive città di Bologna e Londra. Cosa faranno i protagonisti Genny e Patrizia?

“Il terzo episodio si apre un anno dopo l’uscita di scena di Genny dal controllo diretto del territorio. Patrizia è saldamente alla guida del clan che rifornisce di cocaina il resto delle grandi famiglie criminali di Napoli: i Capaccio e i ragazzi di Forcella, guidati da Enzo (Arturo Muselli) e Valerio (Loris De Luna)”, spiega il comunicato ufficiale di Sky. “Patrizia è oggi un boss amato a Secondigliano, ma in grado di usare il pugno di ferro quando necessario. Ma il suo destino è sempre più legato a quello del clan Levante…“.

“Nel frattempo, Genny Savastano e il suo socio in affari Andrea Resta (Andrea Renzi) partono alla volta di Londra per acquisire la società che si occuperà dei lavori dell’aeroporto. Ma nella City un imprevisto costringerà Genny a rispolverare i suoi vecchi metodi criminali e a cercare un compromesso con se stesso, per salvare il futuro di legalità che sta cercando di costruire insieme ad Azzurra (Ivana Lotito) per il piccolo Pietro. Sospeso tra passato e futuro, Genny sarà quindi costretto a confrontarsi con i demoni mai sopiti della sua vecchia vita“, chiude il bollettino.

I prossimi episodi di Gomorra 4 andranno in onda (e in prima TV) domani alle 21.15 su Sky Atlantic (e su Sky Cinema Uno), anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. Invece, dal mattino saranno disponibili anche su Sky On Demand, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV.