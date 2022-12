Neil Gaiman ha rilasciato nuove immagini di Good Omens 2, peccato che non siano le foto che i fan si aspettavano. L’autore, infatti, ha mostrato alcune immagini rivelatrici sulla seconda stagione, ma con qualche piccolo “imprevisto”.

Neil Gaiman e le immagini di Good Omens 2 in anteprima

In un post sul suo profilo personale di Tumblr, Gaiman ha pubblicato nuove immagini di Crowley e Aziriphale prese direttamente dalla seconda stagione di Good Omens. Tuttavia, come con una precedente immagine di Crowley nella seconda stagione pubblicata da Gaiman, le immagini sono leggermente pixellate e distorte. Le immagini mostrano Crowley e Aziraphale in abiti d’epoca, con indosso mantelli e cappelli a cilindro. Gaiman dice che le immagini erano fermi immagine scattati dal suo telefono mentre stava co-montando la scena da remoto. L’imprecisione della foto è dovuta da alcune difficoltà tecniche.

Le immagini pixelate della seconda stagione di Good Omens sono diventate una specie di scherzo di Gaiman. Tuttavia i fan hanno chiesto più immagini di Good Omens 2, anche se distorte. Mentre le immagini non rivelano molto sulla scena o su Good Omens 2 in generale, i costumi indicano che i nuovi episodi mostreranno Crowley e Aziraphale durante i loro innumerevoli secoli sulla Terra.

Basato sull’omonimo libro del 1990 scritto da Gaiman e Terry Pratchett, Good Omens è una serie commedia fantasy con David Tennant (Crowley) e Michael Sheen (Aziraphale). Lo spettacolo è stato rilasciato nel 2019 con l’intenzione di essere una serie limitata. Tuttavia, a causa dell’enorme popolarità, nel 2021, Gaiman ha rivelato che lui e Pratchett avevano pianificato di pubblicare un romanzo sequel di Good Omens e che la trama del libro non ancora pubblicato sarà la base per la storia della seconda stagione. La serie di Good Omens è stata rinnovata per la seconda stagione nel giugno 2021. Le riprese sono iniziate nell’ottobre 2021 e si sono concluse a marzo. Composta da sei episodi, la seconda stagione di Good Omens dovrebbe essere presentata in anteprima nell’estate del 2023, con una data di uscita definitiva non ancora fissata.