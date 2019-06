Good Omens: petizione a Netflix per cancellare la serie

Un gruppo cristiano statunitense, ha dato il via ad una petizione per cancellare Good Omens serie TV ispirata al romanzo di Gaiman e Pratchett.

Un gruppo cristiano statunitense, il Return To Order, ha dato il via ad una petizione per cancellare la serie televisiva Good Omens, ispirata al romanzo di Neil Gaiman e Terry Pratchett. Sono state già raccolte più di 20.000 firme poiché – secondo i firmatari – la serie fa “sembrare normale il satanismo”, ma non finisce qui.

Il demone Crowley, interpretato da David Tennant, e l’angelo Aziraphale, Michael Sheen, sono i due protagonisti della miniserie televisiva, suddivisa in sei episodi. L’angelo e il demone, che vivono sulla Terra, sono alla ricerca dell’Anticristo in modo da poterlo annientare ed evitare, di conseguenza, l’Apocalisse. Nel corso delle varie puntate, vengono fatti dei riferimenti in merito all’omosessualità dei personaggi interpretati da Crowley e da Tennant.

Dunque, questi riferimenti sono riconducibili ad alcune delle principali cause che hanno spinto l’associazione cattolica a dare inizio ad una raccolta firme. In oltre, la miniserie statunitense Good Omens, è stata criticata in quanto Dio è una donna, interpretazione ambigua e considerata quindi offensiva dai membri di “Return To Order.

Gli appassionati sapranno bene che la serie è prodotta da Amazon Prime Video, ma la cosa strana è che la petizione è stata inviata a Netflix. Visto l’errore, sul web hanno cominciato a prender piede frasi ironiche. Infatti Neil Gaiman avrebbe risposto a questo buffo episodio attraverso un tweet:

“Mi piace sapere che vogliono scrivere a Netflix per tentare di cancellare Good Omens. Dice davvero tutto”.

Chissà se Netflix cancellerebbe volentieri la serie. Ma voi cosa ne pensate della petizione avviata dal gruppo cattolico ed inviata, erroneamente, a Netflix e non ad Amazon Prime Video? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.