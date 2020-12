Google: ecco la lista dei principali programmi TV di tendenza del 2020

Il 2020 è stato senza dubbio uno degli anni più strani mai registrati e i risultati dei sondaggi di fine anno di Google lo riflettono sicuramente. In quale altro anno un programma televisivo sulle faide tra proprietari di grandi felini sarebbe il risultato tra le ricerche di maggior tendenza in tutta la televisione? Nessun altro anno può competere con la follia che abbiamo abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo nel 2020, e i sondaggi recentemente pubblicati da Google sull’anno nel suo insieme lo riflettono interamente.

Che voi ci crediate o meno, Tiger King di Netflix è la ricerca più di tendenza su Google dell’intero 2020. Ciò che potrebbe essere meno sorprendente è il fatto che Netfilx abbia dominato in modo assoluto l’elenco delle ricerche TV di tendenza di Google. Sette degli spettacoli nella Top 10 sono produzioni originali Netflix, mentre due dei restanti tre sono ugualmente presenti nella piattaforma di streaming di Netflix e uno in Italia anche su Infinity.

L’unico spettacolo a comparire nella lista senza alcun collegamento a Netflix è Tanti piccoli fuochi di Hulu (in Italia è presente su Amazon Prime Video), con Reese Witherspoon e Kerry Washington.

Quindi dopo Tiger King troviamo la serie sequel di Karate Kid, Cobra Kai che, dopo essere stato acquisito da YouTube è passato a Netflix come serie originale e ha preso d’assalto il panorama dello streaming in tutto il mondo. Al terzo posto troviamo il thriller Ozark, con The Umbrella Academy e La regina degli scacchi che completano le cinque posizioni.

Ecco la top 10 completa:

Tiger King Cobra Kai Ozark The Umbrella Academy La regina degli scacchi Tanti piccoli fuochi Outer Banks Ratched All American The Last Dance