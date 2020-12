Google Search introduce Grogu in 3D

La serie The Mandalorian, in onda in esclusiva su Disney +, sta spopolando al punto da approdare su Google Search, la piattaforma per la realtà aumentata di Google che ti permette di visualizzare i risultati delle tue ricerche web in 3D dal tuo cellulare.

Grazie ad una nuova collaborazione tra Google e Lucasfilm, le vicende della serie The Mandalorian possono rivivere nella realtà aumentata grazie all’applicazione “The Mandalorian” AR Experience. Tramite l’applicazione, infatti, non solo è possibile esplorare il mondo di The Mandalorian, ma anche condividere i contenuti con i propri amici grazie a Google Play Services per AR. Adesso Google ha aggiunto un nuovo oggetto 3D alla sua sempre crescente collezione di tesori in realtà aumentata dissotterrabili su Google Search. Se, infatti, cercate con l’app Baby Yoda o Grogu, nome del “bambino” rivelato nel nel Capitolo 13 di The Mandalorian, oltre al Knowledge Panel potrete ammirare un modello 3D del personaggio, ricreato fedelmente dal team di sviluppo di Google, Disney e Lucasfilm. Come altri oggetti AR rilevabili in Search, è possibile, dopo una breve calibrazione, visualizzare Grogu in casa propria, grazie alla modalità in Realtà Aumentata. Baby Yoda non fa molto, di limita ad oscillare la testa e guardarsi intorno con aria curiosa ed adorabile, ma vi fornirà moltissime occasioni di scattare una foto perfetta del vostro incontro.

L’esperienza è disponibile sulla maggior parte degli smartphone moderni ed è sufficiente fare una ricerca su Google Chrome o sull’applicazione Google per accedervi. Negli ultimi mesi Google ha messo a disposizione degli utenti sempre più oggetti 3D e, solo pochi giorni fa, ha aggiunto ben 50 nuovi animali AR con cui è possibile interagire, tra cui una zebra, un maiale e un ippopotamo. Il gigante della tecnologia anche collaborato con Lucasfilm, durante il mese di Novembre, per condividere con i fan di The Mandalorian, grazie all’esperienza AR, la possibilità di visualizzare le scene della serie TV come se si svolgessero direttamente nel loro salotto.