Durante il primo giorno della sua Geeked Week Netflix ha riservato un posto anche per Vikings: Valhalla, spin-off della serie Vikings, la cui ultima stagione, la sesta, si è conclusa nel 2020 e ha visto come protagonisti Travis Fimmel, Katheryn Winnick, Alexander Ludwig, Gustaf Skarsgård e Georgia Hirst. Come ben sappiamo lo streamer ha rinnovato la serie già per una seconda e terza stagione. Ora, durante la Netflix Geeked Week è stato presentato il nuovo cast nonché un video bloopers, ossia con tutti gli errori della prima stagione.

Goran Visnjic entra nel cast della seconda stagione di Vikings: Valhalla

Netflix ha rivelato che Goran Visnjic (ER, Timeless) entrerà a fare parte Vikings: Valhalla a partire dalla seconda stagione. Visnjic farà il suo debutto con il ruolo di Erik il Rosso, famoso condottiero e navigatore normanno, padre di Leif Eriksson e Freydis, il quale vive in esilio in Groenlandia per i crimini commessi in Islanda e Norvegia.

Durante l’evento, Netflix ha mostrato un video divertente nel quale i tre protagonisti della serie, dopo un piccolo scherzo, mostrano tutti gli errori sul set della stagione inaugurale:

A proposito di Vikings: Valhalla

Ambientato 100 anni dopo gli eventi della serie originale Vikings, lo spin-off segue l’aumento delle tensioni tra i vichinghi e i reali inglesi, così come lo scontro tra le credenze cristiane e pagane, portando Eriksson, Eriksdotter e il principe Sigurdsson in un viaggio epico da Kattegat all’Inghilterra e oltre.

La serie è scritta e prodotta dallo scrittore Jeb Stuart Stuart, meglio conosciuto come sceneggiatore. Ha scritto Lock Up con Sylvester Stallone, Just Cause con Sean Connery e The Fugitive del 1993 con Harrison Ford e diretto il thriller Switchback nel 1997, prendendosi quasi un decennio di pausa da Hollywood dopo l’accoglienza critica negativa del film. Il suo ultimo progetto è stata la miniserie di Netflix The Liberator.

Vikings: Valhalla (qui la nostra recensione) si basa sui personaggi reali dell’epoca, tra cui Leif Eriksson (Sam Corlett), Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), e il principe nordico Harald Sigurdsson (Leo Suter) che sono stati alcuni dei vichinghi più popolari e conosciuti della storia, in particolare nell’XI secolo.