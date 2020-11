Gordian – GX-95 di Tamashii Nations

Finalmente dopo tanti anni e dalle moltissime richieste ricevute dai fan di tutto il mondo, Tamashii Nations annuncia ufficialmente l’uscita del nuovo GX-95, che ha come protagonista Gordian per la linea Soul of Chogokin. Negli scorsi giorni Cosmic Group (il distributore ufficiale Italiano dei prodotti Tamashii Nations) ha aperto i preordini per questo bellissimo robot, che andrà sold-out in pochissimo tempo vista già l’enorme richiesta.

Il robot sarà realizzato principalmente in metallo con diversi elementi anche in plastica, completamente trasformabile grazie ai tre robot che possono adottare una conformazione a matrioska e raggiungerà un’altezza di ben 32 cm. I tre robot che danno vita a Gordian sono: Protesser (Protector nella versione Giapponese), Dellinger e il Garbin. Tra i vari accessori che troveremo nella confezione oltre ai tre robot principali ci saranno:

La figure snodabile di Daigo

La pantera nera Clint

La spada di Gen

Uno scudo

Una seconda spada

Un’ascia

Una palla ovale

Una testa alternativa di Gordian Versione Manga

Una basetta espositiva

Il cartone animato di Gordian è stato prodotto dalla Tatsunoko fra il 1978 e il 1979 e tratto dall’omonimo manga di Yū Yamamoto. La serie è stata trasmessa per la prima volta in Italia nel 1981 da delle reti locali, con un totale di 73 episodi. La storia comincia con Daigo che arriva nella città di Victor City per difenderla dagli attacchi dei Madokter. Durante gli scontri il giovane Daigo incontra la sorella Saori che lo esorta a seguire il suo destino utilizzando il robot Gordian per sconfiggere i terribili nemici. Mentre Daigo tenta di portare sua sorella alla sorgente sacra per guarirla dalle ustioni, sarà attaccato dalle truppe avversarie che lo costringerà a correre in aiuto dei più deboli proprio con Gordian.

Il costo del Gordian sarà di 39.600 yen (il prezzo Italiano dovrebbe essere attorno ai 370.00 Euro) e uscirà nel mese di marzo 2021 in Giappone, mentre nel nostro paese dovrebbe arrivare nel mese di maggio circa. In Italia questi prodotti sono distribuiti ufficialmente da Cosmic Group.