Gorillaz: in arrivo il primo progetto della band su Netflix

Il catalogo Netflix sta per espandersi ancora, con una novità davvero molto particolare: i Gorillaz band fondata nel 1998 dal polistrumentista e leader dei Blur Damon Albarn e dal fumettista Jamie Hewlett. La particolarità del gruppo musicale è che Albarn è effettivamente l’unico componente in carne e ossa, visto che i vari personaggi sono realizzati da Hewlett stesso con una tecnica di animazione: tra questi troviamo il cantante e tastierista 2D, il bassista e fondatore del gruppo Murdoc Niccals, il chitarrista Noodle e il batterista Russel Hobbs. Considerando il grande successo dei Gorillaz negli anni, sembra che la band voglia ora approdare proprio sul catalogo streaming del colosso americano.

Albarn, nel corso di un’intervista per Apple Music (qui trovate la notizia in lingua originale) ha infatti reso noto a sorpresa che è in lavorazione un film Netflix dedicato al gruppo musicale, visto che al momento il team di creativi si starebbe occupando della fase di scrittura della sceneggiatura. Ecco le sue parole:

In questo momento mi trovo da Netflix perché stiamo realizzando un vero lungometraggio sui Gorillaz con loro. Abbiamo una sessione di scrittura a Malibù proprio durante questo pomeriggio. È davvero emozionante farlo, si tratta di qualcosa che volevamo fare da molto tempo. Sono passate così tante incarnazioni… ora I Gorillaz faranno un film.

Il gigante dello streaming non ha ancora confermato ufficialmente la notizia, né rivelando un’eventuale data di rilascio del progetto sul suo catalogo, né rendendo noti altri dettagli circa la trama del film che, specie per la particolarità della band, promette in ogni caso di essere davvero molto particolare e unico nel suo genere, specie se manterrà lo stile animato classico dei video musicali del gruppo. Se volete iniziare ad ascoltare alcuni grandi successi dei Gorillaz in attesa del loro primo film ufficiale in arrivo prossimamente su Netflix, date un’occhiata a questa offerta speciale che trovate su Amazon Italia, a prezzo davvero molto interessante.