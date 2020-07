Gorillaz: un nuovo brano per l’anniversario di Pac-Man

Gorillaz, il gruppo virtuale britannico che incuriosisce e allieta il pubblico dal 1998, ha pubblicato ieri, 20 Luglio, un nuovo video musicale per celebrare il quarantesimo anniversario di Pac-Man. Il brano, intitolato semplicemente “Pac-Man”, fa parte del nuovo progetto musicale dei Gorillaz, Song Machine, una raccolta di singoli musicali pubblicati online.

“Pac-Man” è il quinto brano che la band pubblica dall’inizio del progetto, Gennaio 2020, ed è composto con suoni nostalgici e immagini tratte dai gameplay del gioco, forse omaggio a “Pac-Man fever” di Buckner e Garcia del 1981, oltre che l’apparizione del rapper americano, di origini tedesche, ScHoolboy Q, più volte nominato ai Grammy. La canzone è stata prodotta da Prince Paul, Remi Kabaka Jr. e dagli stessi Gorillaz ed è stata registrata in studio subito prima del lockdown causato dal Covid-19, probabilmente sotto spinta della stessa Bandai Namco. Il video mostra la band virtuale nel proprio studio subire gli effetti di un cabinato prodotto in circostanze misteriose per la Kong Studios, il fittizzio quartier generale della band, dal bassista dei Gorillaz, Murdoc Niccals, che sfocia nella visita di inaspettati ospiti animati.

Il video è diretto da Jamie Hewelett, noto anche per aver creato il fumetto Tank Girl. I precedenti brani della serie Song Machine hanno visto il gruppo collaborare con Slowthai, Slaves, Fatoumata Diwara, Peter Hook, Georgia e Octavian. A Maggio il gruppo di Damon Albarn ha reso anche omaggio al defunto Tony Allen con “How Far?” in collaborazione sia con lo stesso Allen sia con Skepta. Come i brani della serie Song Machine anche “How Far?” era stato registrato subito prima del lockdown.

Il mese scorso i Gorillaz hanno anche distribuito del merchandising, il cui ricavato verrà interamente devoluto alla Black History Education Charity con sede a Londra, conosciuta come Black Curriculum. La band ha annunciato con un Tweet (che potete leggere qui):

Continueremo a cercare ed aggiungere associazioni alla nostra lista. Vogliamo un cambiamento e lo stiamo realizzando cominciando dal panorama locale. #BlackLivesMatter #BeTheChange