Gossip Girl: nel Reboot della HBO Emily Alyn Lind

La HBO Max – il servizio streaming on demand che decollerà dal 31 maggio – sta delineando quello che sarà il cast del reboot di Gossip Girl. Il nome di oggi è quello di Emily Alyn Lind che si è sempre divisa tra cinema e tv, debuttando giovanissima, 5 anni, con Dakota Fanning ne La vita segreta delle api.

Nei dieci episodi che formeranno la nuova serie, un culto a cavallo tra gli anni zero e gli anni dieci, vedremo una nuova generazione di ricchi e adolescenti dell’Upper East Side, ma le cose sono cambiate da quando l’originale di Stephanie Savage, Josh Schwartz debuttò nel 2007, basti pensare che Gossip Girl debuttava in un mondo appena pre-Facebook. Oggi troveremo influencers, stelle di Instagram, Youtubers e bloggers, ci sono tutti gli ingredienti per un nuovo fantomatico burattino, dietro il nome di Gossip Girl, che possa seguire ossessivamente la nuova élite newyorchese.

Del cast originale per ora è confermata solo la presenza di Kristen Bell di nuovo nel ruolo della narratrice. Jason Schwartz, che ritroviamo come mente nel reboot ha dichiarato all’Hollywood Reporter:

Quindi come è cambiato questo mondo, come sono cambiati i social media e quali sono i suoi effetti? Tutte queste cose ci permettono di guardare il mondo 12 anni in avanti, invece di rifare la storia.

Di seguito il plot a grandi linee in attesa di ulteriori dettagli:

“Otto anni dopo l’oscuramento del sito Web originale, una nuova generazione di adolescenti delle scuole private di New York è stata introdotta nella sorveglianza sociale di Gossip Girl. La serie di prestigio affronterà come i social media e il panorama della stessa New York sono cambiati negli anni successivi “.

Emily Alyn Lind interpreterà un personaggio di nome Audrey impegnata in una lunga relazione e sta cominciando a chiedersi cos’altro potrebbe esserci là fuori. Al momento, altri dettagli sui personaggi sono tenuti nascosti ma possiamo dirvi il nome di altri quattro attori coinvolti nel progetto: Whitney Peak, Eli Brown, Johnathan Fernandez e Jason Gotay.

Che ne pensate? XOXO Gossip Girl