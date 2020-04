Gotenks (Grandista) di Banpresto: la recensione

Banpresto propone una nuova figure tratta dal Manga / Anime di Dragon Ball Z realizzata per la linea Grandista, una particolare produzione caratterizzata da personaggi che provengono da varie serie animate e denotati da sculture di notevoli dimensioni ed una grande cura in ogni dettaglio a partire dalla riproduzione delle caratteristiche dei characters sino alla colorazione.

Il personaggio

Gotenks nasce come fusione tra Goten e Trunks dopo aver eseguito la Danza della Fusione (una tecnica sviluppata dai Matamorani), nonostante possieda una forza immensa, è tremendamente arrogante e dispettoso, cosa che gli provoca molti guai durante i combattimenti. La fusione ha una durata di solamente 30 minuti, allo scadere dei quali i due si separano. Il processo della fusione è difficile da padroneggiare e imparare: i movimenti e le aure dei due individui coinvolti devono essere assolutamente identici. Basta in minimo errore per far nascere un guerriero smunto o grassoccio. Gli abiti indossati da Gotenks dopo la fusione sono gli abiti tradizionali di questa razza aliena.

La confezione

La confezione che contiene il prodotto, se confrontata con le classiche uscite Banpresto, appare maggiormente curata e caratterizzata da un cartoncino più spesso. Il personaggio di Gotenks è rappresentato su tutti i lati della scatola e ripreso in diverse angolazioni. Nelle varie immagini possiamo vederlo assemblato anche con la seconda testa che lo rappresenta in una versione Super Saiyan. Aperta la scatola troveremo diverse bustine trasparenti che contengono la figure divisa in vari pezzi: due teste (una normale e una in versione Super Saiyan), il corpo principale, la parte terminale della fascia addominale e una piccola basetta per sostenere il personaggio in piedi.

Gotenks

La statua di Gotenks è realizzata completamente in plastica e raggiunge un’altezza di 22,5 cm circa. Come da tradizione Banpresto l’assemblaggio della figure risulta molto semplice ed intuitivo, infatti il prodotto è formato unicamente dalla testa e dal corpo principale ed andrà innestato nell’apposito supporto per esporlo in tutta sicurezza senza pericolo di caduta. Gotenks è rappresentato in piedi con il braccio proteso in avanti con il pollice alzato. Passando all’analisi del modello, la prima cosa che notiamo è una buona qualità della scultura ed una grande attenzione ai dettagli che vengono riportati in maniera precisa sul modello proposto. Anche la colorazione risulta di buon livello andando a proporre una tonalità che si discosta in parte dal “realismo” al quale Banpresto ci ha abituati per la linea Grandista ma proponendo delle tonalità più simili a quelle del Manga e quindi maggiormente cariche. Per quanto riguarda prettamente lo sculpt segnaliamo dei punti di pregio quali il movimento della fascia finale addominale, il gillet in movimento, l’espressione del viso e la realizzazione dei capelli.

Conclusioni

La statua di Gotenks si presenta come un prodotto di qualità costruito con buoni materiali. Unico elemento sottotono rispetto al resto del prodotto è dato dalla scelta del supporto con il quale è stata realizzata la basetta di appoggio che risulta troppo grande ed “invasiva”. Complessivamente la figure risulta sicuramente un acquisto consigliato per gli amanti del brand di Dragon Ball ed i personaggi della serie.