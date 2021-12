Gotham Knights: una nuova serie TV basata sui fumetti DC

The CW ha intenzione di raddoppiare la serie TV ambientate a Gotham! La rete sta sviluppando un dramma intitolato Gotham Knights, una nuova serie basata sui fumetti DC, che sarà scritta dagli showrunner di Batwoman. Bisogna però sottolineare che il progetto non sarà uno spin-off di Batwoman, attualmente in onda con la sua terza stagione, bensì una serie indipendente.



Gotham Knights – una nuova serie basata sui fumetti DC

La serie TV Gotham Knights seguirà le avventure del figlio adottivo ribelle di Bruce Wayne. Sappiamo che sulla scia dell’omicidio del padre, il ragazzo stringerà un’improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman. Questo gruppo di giovani verrà presto incastrato per aver ucciso il Caped Crusader. In quanto criminali più ricercati della città, questa banda di disadattati rinnegati dovrà lottare per riabilitare il proprio nome. Ma in una Gotham senza il Cavaliere Oscuro a proteggerla, la città diventerà più pericolosa di quanto non lo sia mai stata. La speranza, però, arriva dai luoghi più inaspettati: questa squadra di fuggitivi diventerà infatti la prossima generazione di salvatori, noti come Gotham Knights.

Nessun casting è stato ancora annunciato e non si sa ancora come Gotham Knights si inserirà nell’Arrowverse, sempre in continua espansione. Sebbene Gotham Knights sia attualmente in fase di adattamento come videogioco, la serie televisiva non sarà collegata a quel progetto, ma basata sui fumetti DC originali.

Come le altre serie DC su The CW, Gotham Knights sarà prodotta da Warner Bros. TV e Berlanti Productions. La serie è scritta e prodotta da Chad Fiveash e James Stoteraux (The Vampire Diaries, Batwoman, Gotham), co-prodotta da Natalie Abrams (Batwoman, Supergirl, All American) e con con Greg Berlanti, Sarah Schechter e David Madden come produttori esecutivi.

Gotham Knights è l’ultima serie DC in produzione su The CW dopo Batwoman, Superman & Lois , The Flash, Stargirl e Legends of Tomorrow.