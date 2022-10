Grand Austria Hotel è un gioco in cui i partecipanti si cimentano nell’ardua impresa di gestire un Hotel nella Vienna di inizio XX secolo. La città ferve di cultura, di politica ma anche di ricchezza… il palcoscenico ideale per chi vuole cimentarsi come gestore di un lussuoso Hotel. E’ necessario attirare i clienti, soddisfare le loro richieste e fornire le camere adeguate; il tutto assumendo lo staff migliore e investendo oculatamente il denaro a disposizione. Non va però dimenticato un ulteriore obiettivo di tutto rispetto: ottenere l’attenzione del più importante cittadino di Vienna… l’Imperatore!

Solo due azioni?

La partita ha una durata fissa e si svolge nell’arco di sette round, durante i quali ogni giocatore gioca due volte. Ogni turno di gioco consiste di due sole azioni, la prima delle quali opzionale: si può infatti accogliere un cliente nella propria area caffetteria, dopodiché è obbligatorio eseguire un’azione a scelta fra le cinque disponibili; è possibile preparare cibi o bevande per gli ospiti, approntare una stanza, ottenere denaro (o il favore dell’imperatore) o giocare un membro dello staff.

Superficialmente la meccanica di base consiste nell’accettare nuovi clienti nella caffetteria, servire i cibi e le bevande richieste e quindi spedirli nelle giuste camere (definite attraverso un meccanismo di colori); in realtà tutti questi elementi interagiscono non solo fra di loro, ma anche con altre situazioni e modalità di incrementare il punteggio, creando un vastissimo ventaglio di opzioni e strategie.

Gli elementi di strategia

Diversi sono gli elementi strategici che caratterizzano e rendono molto complesso il gioco.

Il primo è sicuramente la definizione delle azioni disponibili: a ogni inizio round infatti il primo giocatore lancia un numero di dadi variabile e definito in funzione dei partecipanti. Questi sono poi divisi per valore e associati a specifiche azioni (il valore pari a uno consiste nella produzione di cibo, il due alla produzione di bevande, il tre alla preparazione di camere e così via); i dadi che hanno terminato il loro rotolare sulla faccia del sei sono speciali e possono essere usati per qualsiasi azione, anche se devono essere riscattati con il denaro. Quando un giocatore vuole eseguire un’azione, deve “usare” un dado, prelevandolo dalla riserva corrispondente; inoltre l’efficacia dell’azione (ad esempio quanto cibo è stato prodotto) dipende dal numero di dadi presenti sulla stessa. Avremo così turni in cui alcune azioni non sono disponibili e azioni che, anche se presenti, saranno altamente inefficaci rispetto ai propri obiettivi.

Il secondo elemento strategico riguarda la scelta di giocare un turno: è sempre infatti possibile passare il proprio turno, aspettando a muoversi. Quando tutti i giocatori hanno giocato o passato i proprio due turni, i dadi delle azioni sono ridotti di una unità e poi ritirati, dando vita a una configurazione di azioni disponibili completamente diversa! Questo meccanismo apre infinite possibilità di gioco e permette di scegliere strategie completamente differenti e molto variegate.

Un elemento estremamente importante nella definizione della strategia di gioco sono infine gli obiettivi: ogni partita si caratterizza da tre differenti obiettivi (scelti casualmente da una rosa di dodici che avrebbe meritato di essere un po’ più ampia) che i giocatori potranno completare in un qualsiasi momento nell’arco della partita. Nell’istante in cui il requisito richiesto è soddisfatto, il giocatore può reclamare punti vittoria aggiuntivi (tipicamente quindici punti per il primo partecipante che lo raggiunge, dieci per il secondo e cinque per il terzo).

A complicare il tutto è inoltre presente il favore dell’Imperatore: a seconda delle azioni intraprese o dei bonus forniti da clienti e staff, i giocatori accumulano favore dell’Imperatore. Tre volte per partita, in momenti fissi, viene controllato il valore di favore accumulato: oltre a ricevere punti vittoria, i giocatori posso ricevere un ulteriore bonus o una penalità da parte del Sovrano. Questi favori sono scelti casualmente a ogni partita e anche in questo caso la rosa di scelta è piuttosto limitata (sono sempre dodici).

Spaccacervello

Grand Austria Hotel è un gioco che si caratterizza quindi da moltissimi elementi che, interagendo fra di loro, aprono la strada a infinite strategie diverse, che possono variare anche in funzione delle azioni degli avversari: anche se infatti non c’è interazione diretta, diverse scelte degli avversati influiscono sull’ordine di merito delle nostre opzioni. Oltre a concorrere per i clienti, i giocatori sono in competizione per il raggiungimento degli obiettivi, dove la velocità è sicuramente essenziale.

Il risultato è un gioco complesso che mette i giocatori di fronte a situazioni da interpretare con cura, con un livello di strategia decisamente elevato.

Conclusioni

Grand Austria Hotel è un bel gioco, ben studiato e ricchissimo di elementi. Le partite sono sempre diverse grazie agli elementi casuali introdotti, ma allo stesso tempo equilibrato in termini di “fattore fortuna” edulcorato per quanto possibile con un meccanismo di turnazione intelligente e con il ritiro dei dadi.

E’ sicuramente un Must Have per tutti gli appassionati di giochi di gestione risorse e combinazioni complessi.

Materiali

Possiamo dividere il materiale di Grand Austria Hotel in due grandi categorie: ciò che è stampato su cartone e tutto il resto. La stampa, la qualità e lo spessore del cartoncino sono di alto livello: robusto, ben fustellato, ottimi al tatto; le illustrazioni non sono bellissime, ma comunque curate, in linea con l’ambientazione e piacevoli.

Tutto il resto del materiale è invece mediocre: gli elementi di legno sono leggeri e anonimi, i dadi sembrano usciti da un vecchio gioco anni ’80, le carte (pur mantenendo la buona qualità illustrativa) sono stampate su semplice cartoncino leggerissimo.

Gioco indicato per

Grand Austria Hotel è il gioco perfetto per gli appassionati di gestione risorse a fortissimo contenuto strategico. La quasi totale assenza di elementi basati sulla fortuna e le meccaniche complesse e articolate rendono il titolo perfetto per ogni giocatore esperto che voglia cimentarsi in una sfida spaccacervello. Le stesse caratteristiche lo rendono essenzialmente inadatto a giocatori poco esperti, che potrebbero trovare la complessità un po’ troppo difficile da gestire.