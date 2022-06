Consegnata agli archivi la prima edizione di Forbidden Door, PPV che ha visto AEW e New Japan Pro Wrestling unire le forze per una notte di grande spettacolo. Oltre a match al cardioplama e all’incoronazione di nuovi campioni, i fan hanno assistito anche al grande debutto di un ex WWE.

Grande debutto di un ex WWE a Forbidden Door

AEW x NJPW - Forbidden Door

Si è trattato di Cesaro, che ha fatto il suo ingresso in scena utilizzando il suo nome reale nonchè quello che lo ha contraddistinto agli inizi della sua carriera in giro per il mondo, ovvero Claudio Castagnoli. Il wrestler di origini svizzere ha affrontato e sconfitto Zack Sabre Jr. con la Ricola Bomb al termine di un grande match.

Ad affrontare il britannico sarebbe originariamente dovuto essere Bryan Danielson, ma a causa di un infortunio è stato costretto a rimanere fermo ai box. Proprio l’American Dragon aveva annunciato a Dynamite che avrebbe trovato un sostituto degno di nota e così è stato.

Si tratta della prima apparizione pubblica di Castagnoli da febbraio, mese in cui lasciò la WWE dopo che le due parti non erano riuscite ad accordarsi per un nuovo contratto. Castagnoli è adesso anche un membro ufficiale del Blackpool Combat Club, stable guidata da William Regal, e lotterà alla puntata di Blood & Guts, in programma mercoledì. Con molta probabilità sarà presente anche a Death Before Dishonor, nuovo evento della Ring of Honor (ormai diventata proprietà di Tony Khan).

I’m the one who knocks pic.twitter.com/p0nGSUgSW0 — Swiss (@ClaudioCSRO) June 27, 2022

Dove vedere Forbidden Door in Italia

A differenza di quanto inizialmente annunciato, e come consuetudine per gli eventi in ppv della AEW, purtroppo non è stato possibile vedere AEW x NJPW – Forbidden Door né su SKY PRIMAFILA né in streaming on demand su NOW. L’evento è disponibile in replica esclusivamente sulla piattaforma FITE.TV al costo di 16 euro circa.

Vi ricordiamo, invece, che è possibile seguire tutte le settimane la AEW in esclusiva su Sky e con commento italiano: Dynamite va in onda ogni venerdì alle 19 su Sky Sport Arena mentre Rampage va in onda lunedì alle 20 sempre su Sky Sport Arena.