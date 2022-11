Mentre Black Adam continua a riscuotere ottimi risultati al box office, Hiram Garcia e Beau Flynn (produttori del film) sarebbero già pronti per un sequel. Tra i grandi protagonisti del cinecomic c’è stato Atom Smasher, uno dei componenti principali della Justice Society of America, che ha lasciato un grande impatto nonostante il suo tempo su schermo alquanto limitato. A quanto pare ci sarebbero grandi piani in atto per l’eroe dei fumetti DC.

Black Adam The Rock

Cosa bolla in pentola per Atom Smasher dopo Black Adam?

Hiram Garcia ha infatti condiviso su Instagram un’immagine presa dall’audizione di Noah Centineo nei panni di Atom Smasher con la seguente didascalia: “Ho adorato ammirare il talentuoso Noah Centineo mentre dava vita al personaggio di Atom Smasher. Non vedo l’ora di mostrarvi la direzione che abbiamo in mente per lui”. Lo stesso attore si era detto più volte interessato a un possibile spinoff sul componente della JSA. Nel film sono apparsi anche Doctor Fate, Hawkman e Cyclone.

Uscito al cinema a ottobre, Black Adam ha superato i 250 milioni di dollari dopo soltanto dieci giorni, rivelandosi il blockbuster di maggior successo per Dwayne “The Rock” Johnson. La scena post-credits ha reintrodotto nel DC Universe il Superman di Henry Cavill, momento tanto atteso dai fan dell’uomo d’acciaio. Il grande successo riscontrato da Black Adam, progetto che ha richiesto ben 15 anni prima di arrivare sul grande schermo, sta spingendo la Warner ad accelerare i tempi per realizzare un sequel. Il produttore Beau Flynn ha dichiarato che la sceneggiatura del seguito sarà completata prima del previsto e il nuovo film continuerà a espandere i meandri del DC Universe.

Black Adam è un’antica divinità con i poteri degli dei egizi che si propone di “scatenare la sua unica forma di giustizia nel mondo moderno” dopo 5000 anni di prigionia e pensa che i suoi poteri siano in realtà una maledizione. Tra questi “doni” emergono la capacità di volare e muoversi a una velocità superiore a quella della luce. Inoltre, possiede un’incredibile super-forza, in grado di piegare l’acciaio, spaccare i muri con un pugno e spostare oggetti pesantissimi.