Grant Gustin, il protagonista di The Flash in tv (trovate tutte le stagioni della serie su Amazon), è stato interrogato in merito a un suo probabile, o meno, cameo nel nuovo film con Ezra Miller. In realtà si tratta di una voce di corridoio che va avanti da parecchio tempo ormai, al punto che in tantissimi sono convinti di ritrovare Gustin nella nuova fatica cinematografica DC. Così l’attore ha deciso, finalmente, di chiarire la situazione.

Grant Gustin tornerà anche in The Flash? L’attore chiarisce la situazione

Durante una recente intervista con TVLine (tramite Screen Rant), Grant Gustin ha risposto alle voci che, negli ultimi anni, hanno suggerito una sua apparizione nel nuovo film di The Flash in arrivo. Queste sono state le sue inequivocabili parole riguardo alla faccenda:

NO! [ride] Sì, ci sono state molte voci che per parecchio tempo hanno alimentato questa possibilità. Purtroppo non è mai stata messa sul tavolo, dato che nessuno è venuto da me a chiedermi di comparire nel film in questione. La gente me lo chiede sempre quando mi fermano in strada, e sì, confermo che non sto mantenendo un grande ed elaborato segreto.

In molti, a discapito di queste dichiarazioni di Grant Gustin nei confronti di The Flash, continuano comunque a non crederci neanche per un secondo, paragonando la sua situazione a quella di Andrew Garfield e Tobey Maguire che, all’epoca di Spider-Man: No Way Home erano vincolati dal rivelare qualsiasi cosa per contratto. Ad aggiungere nuova carne al fuoco, anche in questo senso, è il fatto che nel trailer di The Flash è stato anticipato l’avvento di una sorta di multiverso, con l’incontro di personaggi appartenenti ad altre dimensioni e… chissà che non sia anche il caso di Grant Gustin? A tutto ciò bisogna aggiungere che non sarebbe la prima volta in cui i due Flash entrano in contatto (vi ricordiamo l’evento crossover Crisis on Infinite Earths dell’Arrowverse). Non ci resta che attendere nuovi dettagli.