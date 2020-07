Grant Morrison con NBCUniversal per una nuova linea di fumetti

NBCUniversal si lancia nell’arena delle produzioni a fumetti con l’aiuto del vulcanico autore scozzese Grant Morrison (Lanterna Verde, Multiversity) e BOOM! Studios che distribuirà i nuovi fumetti nei negozi specializzati e non solo.

NBCUniversal è una sussidiaria della rinomata compagnia televisiva Universal Content Productions e la sua nuova divisione dedicata allo sviluppo dei fumetti si chiamerà UCP Graphic.

Il primo titolo che verrà lanciato a UCP Graphic sarà Proctor Valley Road e sarà da Grant Morrison e dallo sceneggiatore Alex Child (Holby City), non è stato ancora nominato un disegnatore per il progetto né una data di uscita.

Proctor Valley Road racconterà la storia di un gruppo di ragazzine adolescenti sospettate della sparizioni di alcuni loro coetanei in una piccola cittadina marittima della California del 1964. La serie trae ispirazione da alcuni fatti realmente accaduti nella cittadina omonima che si trova nella contea di San Diego in California al centro di alcune leggende urbane per alcune morti sospette che fece parlare di un “Mostro di Proctor Valley” nei quotidiani locali.

Dawn Olmstead, presidente di UCP Studio, ha commentato dicendo che la strategia di UCP Graphic sarà simile a quella di UCP Audio e cioè sarà volta ad offrire agli autori opportunità per creare contenuti multi piattaforma che ora potranno includere anche i fumetti. L’obbiettivo di UCP rimane quello di raccontare grandi storie indipendentemente dal medium; per quanto riguarda UCP Graphic è prevista una “campagna reclutamento” soprattutto di giovani talenti.

Negli ultimi anni UCP ha prestato molta attenzione al mondo dei fumetti sviluppando alcune delle più apprezzate serie televisive fra cui Umbrella Academy, Deadly Class e Resident Alien.

Proprio Grant Morrison siglò un contratto pluriennale con UCP nel 2018 che ha poi sviluppato per SyFy la serie TV Happy!. Il ruolo di Morrison dopo Proctor Valley Road rimane ancora da chiarire.