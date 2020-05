Grant Morrison: il documentario Talking with Gods GRATIS su Youtube

Se siete fan del geniale Grant Morrison l’occasione che vi presentiamo è ghiottissima perché su Youtube è disponibile in maniera gratuita ed integrale il documentario Talking with Gods realizzato nel 2010 per ripercorrere la vita e il percorso artistico dello scrittore scozzese da sempre strettamente connessi.

Dagli inizi come impacciato e depresso teenager fino all’esplosione negli anni ’90 che lo ha trasformato in una vera e propria rockstar del fumetto mondiale, la carriera di Grant Morrison è ripercorsa anche grazie ad esclusivi interventi di amici e colleghi fra cui Dan DiDio, Karen Berger, Phil Jimenez, Jill Thompson, Cameron Stewart, Frazer Irving, Steve Cook, Geoff Johns e Mark Waid; a questi poi si aggiungono anche esponenti della controcultura come Richard Metzger e Douglas Rushkoff.

Eccovi il documentario:

Grant Morrison: Talking With Gods è stato realizzato da Sequart e Respect Films.

Grant Morrison è uno dei più popolari autori di fumetto e anche uno dei più controversi. È una rockstar del fumetto, un filosofo e un mago del caos che usa i suoi fumetti per cambiare sé stesso e il suo pubblico. È un uomo che vive a metà fra realtà e finzione e questa è la sua storia.

Attualmente lo scrittore scozzese è impegnato su The Green Lantern in coppia con il disegnatore Liam Sharp.

Se volete approfondire la vita e il pensiero di Grant Morrison vi consigliamo la lettura del saggio Supergods edito in Italia da BAO Publishing.

Batman, Wonder Woman, i Fantastici Quattro, Iron Man e gii X-Men; una lista di nomi che ci è familiare. In meno di un secolo, sono passati dalla non esistenza all’onnipresenza: sono sugli schermi televisivi e cinematografici, nei videogame, nei nostri sogni. Ma cosa stanno cercando di dirci? Per Grant Morrison, il più grande narratore contemporaneo del “supermondo”, questi eroi sono potenti archetipi le cui trame, che solcano i decenni, mappano e predicono il corso dell’esistenza umana. Attraverso di loro raccontiamo la nostra storia, proiettiamo le nostre più alte aspirazioni. In questo esaltante viaggio, che è l’opera di una vita, Morrison attinge all’arte, alla scienza, alla mitologia e ai suoi straordinari viaggi in questo universo-ombra dandoci la prima vera storia dei supereroi; perché sono importanti, perché saranno sempre con noi, e cosa ci dicono su ciò che siamo… e che potremmo diventare.