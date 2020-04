Gratis i fumetti della collana Comics&Science

Sul sito del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Cnr Edizioni ((Unità Comunicazione e Relazioni con il Pubblico) sono stati pubblicati on line tutti i volumi della collana Comics&Science. In questo particolare momento, in cui è importante restare a casa, il CNR ha deciso di mettere a disposizione dei lettori ed appassionati tutti gli albi della collana, curata da Roberto Natalini (Direttore dell’Istituto di Calcolo del Cnr) e Andrea Plazzi, che prende il nome dall’omonima sezione della programmazione culturale di Lucca Comics & Games, di cui è appuntamento fisso dal 2012.

Obiettivo della collana è promuovere il rapporto tra scienza e intrattenimento, nella convinzione che entrambi costituiscano momenti formativi importanti per la crescita dell’individuo e del cittadino.

I comics, ovvero i fumetti, sono stati scelti come mezzo ideale per comunicare idee e storie, in volumi inediti e curati da alcuni tra i migliori autori e fumettisti in circolazione. Nella collana infatti troviamo autori come Giuseppe Palumbo, Carmine Di Giandomenico, Licia Troisi, ZeroCalcare, Francesco Artibani, Alfredo Castelli, Leo Ortolani, Silver e tanti altri che invitiamo a scoprire sul sito del CNR.

Sul sito troverete i volumi già pubblicati in ordine di uscita, e le edizioni speciali (fuori commercio), incluso il primo numero da tempo esaurito. Per scaricare il fumetto in formato pdf sarà sufficiente cliccare sulla copertina dell’albo. I volumi scaricabili gratuitamente sono stati realizzati dall’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr di Pisa con l’obiettivo di parlare in modo ironico e inconsueto di informatica e di come la rete è entrata inconsapevolmente nella nostra quotidianità.

La lettura dei Comics è arricchita in questi giorni da una serie di dirette da seguire sul canale you tube “Comics On Air” e sul canale Facebook Comunicazione.Cnr che vedono protagonisti gli autori e i temi dei vari volumi.