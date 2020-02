Great Ape Vegeta in arrivo da Tamashii Nations

Gli amanti di Dragon Ball Z faranno i salti di gioia perchè Tamashi Nations ha appena annunciato l’ingresso di Great Ape Vegeta nella linea S.H.Figuarts, e sarà una figure da record con una altezza di oltre 31 cm! La linea S.H.Figuarts solitamente propone personaggi di dimensione standard alti circa 10-15 cm e la linea Dragon Ball ha già visto in passato personaggi più grossi come ad esempio Broly tratto dal recente film di animazione. Con questa uscita la casa giapponese ha voluto accontentare i tanti fan che da tempo chiedevano un personaggio così grosso da aggiungere in collezione. Chiaramente non sarà in linea con le figure già uscite poiché sarebbe stata impossibile da produrre e commercializzare, al pari di un Drago Shenron sarà fuori scala ma comunque di grande impatto.

La trasformazione di Vegeta in Great Ape è uno dei momenti clou dello scontro tra Goku e Vegeta, messo alle strette da Son Goku e il suo Kaioken il Saiyan è costretto ad utilizzare la sua ultima tecnica per far fronte ad un nemico così inaspettatamente forte. La trasformazione, prerogativa di tutti i Saiyan, consiste nel diventare dei giganteschi scimmioni con capacità notevolmente superiori rispetto alla forma base. Vegeta tuttavia non ha fatto i conti con gli altri terrestri tra cui l’insospettabile Yajirobei che con la sua Katana taglia di netto la coda di Vegeta annullando di fatto la trasformazione.

La figure di Great Ape Vegeta sarà davvero colossale con i suoi 31 cm, sarà realizzata sempre in pvc con tantissimi punti di snodo e parti intercambiabili per ricreare le scene migliori del combattimento. All’interno della confezione ci saranno anche teste alternative e le miniature di Son Soku e Yajirobei oltre ad un pratico display stand per sorreggere l’enorme figure.

Great Ape Vegeta è al momento in preordine e sarà disponibile dal mese di Luglio 2020 in Giappone (e nei mesi successivi in Italia) ad un prezzo di 18.700 Yen