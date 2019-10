Green Arrow and the Canaries: lo spin-off di Arrow cambia titolo ed inizia le riprese

Lo spin-off di Arrow cambia nome e diventa Green Arrow and The Canaries, iniziate le riprese.

Katherine McNamara, star di Arrow, ha rivelato che oggi segna l’inizio della produzione di Green Arrow and The Canaries, lo spin-off designato a prendere il posto dell’Arciere di Smeraldo a partire dalla prossima stagione televisiva.

Volendo essere più precisi, ad essere entrato in produzione è in realtà il “backdoor pilot”: a differenza dell’episodio pilota, il backdoor pilot si usa prevalentemente per il lancio degli spin-off, e consiste nel trasformare un episodio della serie principale in una sorta di potenziale inizio per un altro show. Inizialmente presentato come Canaries, il progetto è stato ora ribattezzato “Green Arrow and The Canaries”, segno che il nuovo serial voglia tenersi maggiormente stretto il retaggio dell’acclamato Freccia Verde targato The CW (non è ancora emersa nessuna ufficialità riguardo il titolo finale dello spin-off, ma è lecito pensare sia questo fino ad allora). L’annuncio è arrivato tramite il profilo Twitter dell’attrice Katherine McNamara (che nella serie interpreta Mia Smoke) che tramite un video ha annunciato: “Oggi è un giorno molto speciale; è il primo giorno di riprese del backdoor pilot di Green Arrow and The Canaries”, potete visionarlo qui di seguito.

Protagoniste della potenziale serie oltre alla McNamara, anche Katie Cassidy e Juliana Harkavy rispettivamente nei ruoli di Laurel Lance e Juliana Harkavy. La puntata sarà la prima ad ambientarsi dopo gli eventi del mega-crossover “Crisis on Infinite Earths”, suggerendo che le conseguenze dello stesso avranno pesanti ripercussioni sul futuro, dal momento che la storia del personaggio di Mia si svolge nel 2040. La McNamara è entrata a far parte di Arrow nel corso della settima stagione, quando i flashback che avevano fatto parte della struttura dello show per i primi cinque anni hanno lasciato il posto ai flash-forward che esaminavano come Star City potesse apparire in un futuro non molto distante.