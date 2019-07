Green Arrow, nuova figure prodotta da Star Ace

Green Arrow, in versione televisiva, è la nuova figure proposta dall’azienda Star Ace Toys per la sua linea di prodotti in scala 1/8.

Green Arrow, in versione televisiva, è la nuova figure proposta dall’azienda Star Ace Toys per la sua linea di prodotti in scala 1/8. L’azienda infatti già da tempo ha intrapreso la produzione di personaggi tratti da Film e serie tv in questa insolita scala posta tra le classiche action figure in scala 1/12 e quelle più grandi (tipo Hot Toys per farvi capire) in scala 1/6. Chiaramente l’obiettivo è quello di avere un prodotto dall’elevata qualità e posabilità ad un prezzo contenuto.

Arrow è la serie tv trasmessa sul canale The CW, basata sulle vicende del facoltoso Oliver Queen, divenuto poi Green Arrow a seguito di un periodo di prigionia sull’isola Lian Yu. Basata sui fumetti DC Comics è la serie che ha dato origine all’universo DC televisivo oggi chiamato Arrowverse e vanta al suo attivo già sette stagioni. La serie è interpretata da Stephen Amell, narra le vicende del ricco ereditiere Oliver Queen, tornato dall’isola di Lian Yu alle prese con la doppia vita che lo vede di notte trasformarsi in vigilante mascherato armato di arco e frecce.

L’action figure di Star Ace Toys, alta circa 23 cm, con corpo articolato in pvc e abiti in stoffa, sarà ovviamente una fedele riproduzione del personaggio. Svariati accessori ed effetti (arco, frecce, mani intercambiabili e volto senza maschera) saranno contenuti all’interno della confezione permettendoci di esporlo in svariate modalità. Purtroppo in questo tipo di figure non è presenta una basetta espositiva e pertanto se siete interessati a valorizzarlo al meglio vi consigliamo di procurarvela a parte.

Il prezzo per questa uscita è di circa 139 dollari con uscita fissata per il mese di Gennaio 2020. La trovate al momento in preordine sul sito di Sideshow.com che distribuisce anche le figure proposte da Star Ace. Della stessa linea – Real Master Series – potete trovare anche altri personaggi come Supergirl, Martian Manhunter e The Flash.