Green Lantern Corps: per Warner Bros. resta una priorità

La pellicola di Green Lantern Corps non è stata posta nel dimenticatoio, tutt’altro. A quanto pare Warner Bros. ha tutte le intenzioni di portare a termine e concludere, nel più breve tempo possibile, la sceneggiatura. Il nuovo progetto della Warner Bros. è stato annunciato tempo fa però è stato accantonato a causa di alcuni “intoppi” e di conseguenza l’uscita del film è stata rimandata a data da destinarsi.

Nonostante ciò, sembrerebbe che già entro la fine di quest’anno, la sceneggiatura potrebbe essere conclusa, grazie al lavoro portato avanti da Geoff Johns. Egli, inevitabilmente, è intervenuto sulla delicata questione, infatti avrebbe affermato di essersi preso il tempo necessario per portare a termine la sceneggiatura senza fretta, dunque prendendosi tutto il tempo desiderato. Quindi, pare non abbia risentito della pressione di dover scrivere la pellicola in maniera veloce e superficiale, tutt’altro. Geoff Johns necessita di calma e tranquillità per scrivere una sceneggiatura di una certa rilevanza per Green Lantern Corp.

Ovviamente, i punti di domanda non si fermano qui. Infatti molti si chiedono si sarà a dirigere, in seguito, il film. Ovviamente per il momento non è possibile dare informazioni certe, ma sembrerebbe che il lavoro potrebbe essere affidato al regista J.J. Abrams. Un altro nome che forse sarà associato alla pellicola di Lanterna Verde, è quello di Greg Berlanti. Considerati tutti questi “piccoli” dettagli sconosciuti, è difficile ipotizzare una data di uscita del film di Green Lantern Corp. Dunque, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per chiarire il quadro che, almeno per il momento, non è molto chiaro.