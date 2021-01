Green Lantern – i dettagli della nuova serie a fumetti

Con l’ufficializzazione delle uscite previste ad aprile negli Stati Uniti, DC ha annunciato la partenza di una nuova serie regolare di Green Lantern scritta Geoffrey Thorne (DC Future State: Green Lantern, Truth & Justice) e disegnata dall’ottimo Dexter Soy (Red Hood and The Outlaws, Batman & the Outsiders).

La nuova avrà come protagonista John Stewart e due delle Lanterne Verdi più giovani ed “alternative” ovvero Teen Lantern (Keli Quintela) e Sojourner ‘Jo’ Mullein.

Green Lantern – la nuova serie

La nuova serie prenderà il via quando i Guardiani della Galassia decideranno di incontrare i Pianeti Uniti per decidere come pattugliare al meglio il cosmo. Le Lanterne Verdi vengono quindi richiamate su OA compresi John Stewart ma anche le “reclute” Keli Quintela (Teen Lantern) con il suo guanto, un’arma tanto potente quanto instabile, e la recalcitrante Sojourner ‘Jo’ Mullein. Con l’intero assetto dell’universo in rapido cambiamento, il Corpo delle Lanterne Verdi potrebbe essere una organizzazione ormai obsoleta.

Da notare come nella copertina diffusa da DC (firmata da Bernard Chang) compaiono molte Lanterne Verdi conosciute ma non Hal Jordan, la Lanterna Verde più nota.

Teen Lantern (Keli Quintela) e Sojourner ‘Jo’ Mullein

Keli Quintela è Teen Lantern, un piccolo genio di 11 anni che ha si è costruita un guanto capace di attingere dalla Batteria Centrale del Potere su OA ottenendo così poteri simili a quelli di una Lanterna Verde. È originaria di La Paz, Bolivia, ed è stata creata da Brian Michael Bendis e dal disegnatore Patrick Gleason per il rilancio della serie Young Justice.

Sojourner ‘Jo’ Mullein è stata creata da N.K. Jemisin e dal disegnatore Jamal Campbell per la maxi-serie di 12 numeri Far Sector, uscita inizialmente sotto l’egida Young Animal e successivamente passata sotto Black Label. Jo proviene dalla Terra e pattuglia un settore talmente remoto della galassia da non essere nemmeno numerato.

Un primo assaggio del nuovo status quo di Green Lantern lo avremo il prossimo 2 marzo con il one-shot Infinite Frontier #0 che darà il via alla nuova era editoriale DC.

DC’s Infinite Frontier, le serie già annunciate

Ricordiamo che, sempre con l’ufficializzazione delle uscite previste ad aprile, sono state annunciate Robin e la miniserie Batman: The Dark Knight di Tom Taylor & Andy Kubert.