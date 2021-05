Green Lantern: Jeremy Irvine sarà Alan Scott?

Secondo Deadline, la star del film War Horse Jeremy Irvine è in trattative per il ruolo di Alan Scott nella serie prodotta da HBO Max Green Lantern, che racconterà la storia del corpo delle Lanterne Verdi.

Se il casting dovesse essere confermato, Irvine si unirà al già confermato Finn Wittrock, che interpreterà Guy Gardner, in quello che sarà uno dei progetti di alto profilo di HBO Max, per quanto riguarda tutto ciò che è legato all’universo dei fumetti DC.

La piattaforma di streaming statunitense, infatti, ha già avuto modo di produrre e mandare in onda alcune serie originali, come Doom Patrol e Harley Queen, oltre che trasmettere in esclusiva la Zack Snyder’s Justice League (che potete pre-ordinare in blu-ray cliccando qui) e averne già in programma altre come quella incentrata su Peacemaker, il personaggio di John Cena in Suicide Squad, o le due nuove serie animate su Batman e Superman intitolate rispettivamente Batman: Caped Crusader e My Adventures with Superman.

Jeremy Irvine è salito alla ribalta quando è stato scelto come protagonista nel film del 2011 di Steven Spielberg candidato all’Oscar War Horse. Da allora, l’attore ha ottenuto il ruolo di Pip in Grandi Speranze, adattamento cinematografico del romanzo di Charles Dickens, ha interpretato una giovane versione del personaggio di Pierce Brosnan in Mamma Mia! Ci risiamo ed è stato il protagonista della serie Treadstone, ambientata nell’universo della saga di Jason Bourne.

Per quanto riguarda il personaggio di Alan Scott, invece, è stato introdotto in All-American Comics nel luglio 1940 ed è stato il primo supereroe a venir pubblicato con il nome di Lanterna Verde. La sua origine è molto diversa dalle successive Lanterne, dal momento che i suoi poteri hanno più un’origine mistica invece che cosmica e nonostante la DC abbia rilanciato Lanterna Verde con Hal Jordan durante la Silver Age, Scott era talmente popolare da ricomparire spesso in storie ambientate nel multiverso.