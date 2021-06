Green Lantern: scelto l’attore che sarà Sinestro nella serie HBO Max?

Continua ad arricchirsi il cast di Green Lantern, l’attesissima serie TV realizzata in esclusiva per HBO Max che sarà incentrata sulle varie epoche storiche di uno dei personaggi più celebri dei fumetti DC.

Secondo il portale The Illuminerdi l’attore britannico Tobias Menzies, noto per i suoi ruoli in Game of Thrones e The Crown, sarebbe stato ingaggiato per vestire i panni di Sinestro, la nemesi per eccellenza di Hal Jordan. All’interno dello show sarà esplorato il suo passato all’interno delle Lanterne Verdi prima del suo passaggio tra le fila dei cattivi e la fondazione del Corpo delle Lanterne Gialle.

L’inclusione di Sinestro nella serie era già stata svelata nel 2020, ma non era ancora stato fatto l’annuncio di un casting ufficiale. Confermati, invece, Finn Wittrock nei panni di Guy Gardner, una delle varie Lanterne Verdi descritta come un concentrato di mascolinità e una personificazione dell’iperpatriottismo americano degli anni ‘80, e Jeremy Irvine in quelli di Alan Scott, personaggio introdotto nel 1940 in All-American Comics.

Green Lantern, nella serie HBO Max ci sarà anche Sinestro

La serie sarà prodotta da Greg Berlanti, creatore dell’Arrowverse, e scritta da Seth Grahame-Smith e Marc Guggenheim. Al momento non è ancora stata annunciata una finestra di lancio ma, secondo alcuni, un annuncio potrebbe essere fatto in occasione della prossima edizione del DC Fandome, in programma a ottobre.

Secondo la prima sinossi ufficiale, lo show HBO di Lanterna Verde reinventerà la classica proprietà intellettuale DC attraverso una storia che abbraccerà vari decenni e galassie lontane fra loro, a partire dalla Terra nel 1941. I produttori dello show hanno confermato che desiderano includere anche una moltitudine di altre Lanterne, compresi eroi mai visti prima.

Sinestro è anche apparso sul grande schermo nell’ormai famigerato film del 2011 con Ryan Reynolds. A vestirne i panni ci ha pensato Mark Strong.

In attesa di nuove informazioni sulla serie, vi consigliamo di recuperare il primo volume di Lanterna verde – Sinestro. Lo trovate, a un prezzo accessibile, cliccando qui.