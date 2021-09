Grendel di Matt Wagner diventa una serie TV per Netflix

Dopo Umbrella Academy e Lock & Key (di cui è da poco uscito il trailer della seconda stagione), Netflix è pronta a realizzare una nuova serie tv ispirata da dei fumetti di case editrici come Image Comics e Dark Horse. La piattaforma di streaming ha infatti dichiarato di avere in programma una serie tv su Grendel, fumetto di Matt Wagner e pubblicato da Dark Horse.

Netflix adatterà a serie tv il fumetto Grendel di Matt Wagner

Netflix ha ordinato la realizzazione di una serie tv di 8 episodi tratti dal fumetto scritto e disegnato da Matt Wagner, Grendel, pubblicato in America da Dark Horse dal 1982. Ad interpretare il protagonista, Hunter Rose, sarà l’attore Abubakr Ali, già apparso in Power Book II: Ghost e Katy Keene. La serie sarà scritta e prodotta da Andrew Dabb, già dietro a Supernatural e alla serie su Resident Evil di Netflix.

Il creatore di Grendel Matt Wagner si è detto più che entusiasta che il suo celebre fumetto venga adattato da Netflix, progetto nel quale è stato lui stesso coinvolto, e molto soddisfatto della scelta di Abubakr Ali come attore protagonista. Dopo Umbrella Academy e il film Polar di Jonas Åkerlund, tratto dal fumetto di Victor Santos, anche la serie su Grendel è frutto di un accordo tra Netflix e Dark Horse Entertainment, a cui seguirà anche Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles, la serie animata ispirata dai fumetti di Stan Sakai.

Insieme a Abubakr Ali, il cast della trasposizione di Grendel di Netflix vedrà anche Jaime Ray Newman(Dopesick, The Time Traveler’s Wife), Julian Black Antelope (The Flash, Debris), Madeline Zima (Californication, Hacks), Kevin Corrigan (Scenes from an Empty Church, The Get Down), Emma Ho (Star Trek: Strange New Worlds, The Expanse), Erik Palladino (The Marvelous Mrs. Maisel, Watchmen), Brittany Allen (What Keeps You Alive)and Andy Mientus (The Flash, Dolly Parton’s Heartstrings).

A proposito di Grendel

In Grendel, il protagonista che Ali interpreterà è Hunter Rose, esperto spadaccino e scrittore di successo, che inizierà una sua guerra personale contro la criminalità di New York dopo la morte della sua compagna. Rose giungerà però presto alla conclusione che, anziché eradicare il crimine dalla città, potrebbe essere più efficace ergersi a suo boss. La serie è stata pubblicata per la prima volta nel 1982 da Comico Press, in cui venne presentato un prototipo del personaggio, e solo dopo l’editore decise di dedicargli una serie. Nel 2000 la serie passò sotto Dark Horse, e fino ad oggi l’editore ha continuato a pubblicare le storie e gli spin off legate a Grendel.

In Italia, Panini Comics ha pubblicato qualche anno fa le storie di Grendel in diversi volumi, che trovate disponibili anche su Amazon.it.