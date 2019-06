Grendizer (Goldrake) DC GX76: la ristampa di Tamashii Nations

In arrivo la ristampa di Goldrake di Bandai/Tamashii Nations. Metallo e plastica per una versione completamente snodabile dello storico robot

Per tutti i vecchi appassionati dei robottoni anni 80, Bandai ha deciso di ristampare la nuova versione del Grendizer ( da noi in Italia conosciuto come Goldrake ), visto l’enorme successo e l’esaurimento del prodotto sul mercato avvenuto in tempi davvero brevi.

Per chi non lo sapesse Goldrake nasce dalla mente del maestro Go Nagai ed è il terzo robot uscito dalla saga Mazinga Z e Il Grande Mazinga ( in Italia invece è stato il primo robot della serie ad arrivare ).

Tamashii Nations nei scorsi giorni ha di nuovo riaperto i preordini per questo splendido robot della linea S.O.C. ( soul of chogocking ), il gx-76 appunto che in questo caso fa parte di un’ulteriore linea chiamata DC ( Dynamic Classic che si ispira alle forme più slanciate e fedeli della controparte animata ).

Queste figure sono realizzate per buona parte in metallo con alcuni elementi di plastica per bilanciare meglio il robot nelle sue pose dinamiche. Goldrake è alto circa 19cm ed è perfettamente in scala con gli altri 2 robot di questa linea ( ovvero il Mazinga Z e Il Grande Mazinga ). Il robot è completamente snodato e pieno di accessori di ricambio tra cui mani e varie armi, in più troveremo uno stand espositivo per poterlo fissare anche nelle pose aeree.

Purtroppo in questo set di Goldrake non è presente il disco volante e le varie navicelle per poterlo combinare che sono vendute separatamente e già esaurite. Visto l’enorme successo potrebbe essere che Bandai nell’immediato futuro decida di ristampare anche il GX-76X Spazer set e il GX-76X2.

Il costo di questa figure sarà di 15.120 yen ( il prezzo Italiano dovrebbe essere attorno ai 172.00 Euro ) e uscirà nel mese di settembre in Giappone, mentre nel nostro paese dovrebbe arrivare nel mese di novembre circa. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group