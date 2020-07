Gretel e Hansel in arrivo, annunciata la nuova data d’uscita

Gretel e Hansel in arrivo: annunciata la data d’uscita del film ispirato ad una delle più celebri fiabe dei fratelli Grimm. La pellicola approderà in sala il 19 agosto 2020.

Dopo lo slittamento di diverse uscite cinematografiche a causa del lockdown imposto dall’emergenza Covid-19, la graduale riapertura degli esercizi commerciali permette il ritorno in sala del pubblico; così, anche numerose pellicole hanno la possibilità di approdare finalmente al cinema. Come nel caso di Gretel e Hansel, la cui data d’uscita era prevista per lo scorso 2 aprile e che vedrà infine la luce molto presto.

In un momento in cui è molto importante supportare le diverse industrie, inclusa quella cinematografica, Midnight Factory, l’etichetta costola di Koch Media che si occupa di film horror, ha annunciato che porterà Gretel e Hansel in sala il 19 agosto, per raccontare in una chiave più spaventosa la classica fiaba dei fratelli Grimm che tutti conosciamo. Di seguito, è possibile avere un assaggio del film grazie al nuovo trailer in italiano.

Diretto da Oz Perkins, Gretel e Hansel parla di due giovani fratelli costretti ad allontanarsi da casa per cercare cibo e lavoro, per poter sopravvivere in un paese segnato da una terribile guerra. Durante il loro viaggio, tuttavia, Gretel (Sophia Lillis, Beverly in IT) e Hansel (Sam Leaky) si smarriscono in una tetra foresta, trovando infine ospitalità in una dimora isolata dove ad accoglierli vi è un’anziana signora solo in apparenza gentile.

Mormorii di bambini, simboli spaventosi, l’inquietante presenza della padrona di casa e banchetti che non finiscono mai, nonostante il mondo sia segnato dalla carestia, faranno crescere in Gretel un profondo timore su ciò che accade realmente nei recessi di quella casa e la metteranno di fronte alla necessità di proteggere il fratellino Hansel ad ogni costo.

Dai produtti di Insidious e Sinister, la fiaba di Hansel e Gretel arriverà al cinema dal 19 agosto 2020 in una rivisitazione orrorifica dedicata agli amanti del genere, con la pellicola Gretel e Hansel in arrivo in sala tra pochi giorni.