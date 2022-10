A detta di molti è considerata una delle serie drama più popolari del nostro tempo, è confermata la data di uscita Grey’s Anatomy Stagione 19 che arriva su Disney Plus, in aggiunta a tutte le altre, già disponibili sulla piattaforma streaming.

Grey’s Anatomy Stagione 19: la data di uscita su Disney Plus

A partire dal 2 Novembre sarà disponibile in Italia su Disney Plus Grey’s Anatomy Stagione 19. Vincitrice del Golden Globe Award nel 2007 come migliore serie drama e nominata per diversi Emmy, Grey’s Anatomy non ha bisogno di presentazioni: il medical drama dell’executive producer Shonda Rhimes è una delle più conosciute serie di successo.

Ogni giorno Meredith Grey e il team di medici del Grey Sloan Memorial si trovano ad affrontare decisioni di vita o di morte e all’interno dell’ospedale, tutti loro cercano conforto l’uno nell’altro creando, a volte, più di una semplice amicizia. Una serie che insegna come medicina e relazioni possano non essere sempre lineari e categoriche.

La diciannovesima stagione riprende sei mesi dopo il finale della diciottesima: ora sono arrivati cinque nuovi specializzandi, che si uniscono allo staff del Grey Sloan Memorial Hospital. Nel cast vediamo infatti aggiungersi Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Alexis Floyd, Niko Terho e Midori Francis.

La nuova stagione si aggiunge a tutte le precedenti del medical drama di successo, già disponibili sulla piattaforma streaming. Ricordiamo che sempre su Disney Plus, oltre a Grey’s Anatomy, troverete altre celebri serie e contenuti per tutti, nuovi titoli, film originali esclusivi in arrivo nel corso di tutto l’anno dei sei brand principali: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star.

Tra le serie in streaming in esclusiva su Disney Plus ci sono Desperate Housewives e This Is Us, oltre a una vasta library di intrattenimento, che spazia dai documentari ai film drammatici acclamati dalla critica, dalle commedie ai classici d’animazione.

L’offerta di Disney+