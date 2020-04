Grimlock (Transformers) – la statua 1/10 di XM Studios in arrivo

XM Studios nelle scorse ore ha annunciato la nuova e imponente statua del potentissimo leader dei Dinobot Grimlock che prosegue la linea dedicata ai mitici robot Transformers. La statica, realizzata completamente in resina sarà in scala 1/10, misurerà 105 cm L x 80 cm B x 80 cm H raggiungendo un peso di 47 Kg circa.

Gli artisti che hanno permesso di realizzare questa impressionante statua è composto da Andrew Griffith, Suheryanto Hatmaja, Frederic Daoust (Sculpt) e il team di progettazione di XM Studios. L’enorme statua arriverà divisa in tre diversi box, in modo da permettere un imballaggio più sicuro e all’interno delle scatole ci saranno alcuni extra e parti intercambiabili per la figure per poterla esporre come più ci aggrada, che vi riporteremo nel dettaglio:

Due braccia intercambiabili a destra: uno con in mano la spada e uno con in mano una mazza a spillo

Due braccia intercambiabili a sinistra: un braccio con il fucile e un braccio sinistro rivolto verso il basso

la versione di Grimlock nella sua modalità di trasformazione dinosauro (Tirannosauro Rex)

Una base realizzata in porcellana ispirata al tema Cybertron

Grimlock (meglio noto come Tiran in Italia nel cartone animato anni 90) è il leader dei Dinobot formato da Slag/Slug (Tricex), Sludge (Bronto), Snarl (Stego) e Swoop/Strafe (Reptilo). Grimlock è spietato durante le battaglie e non riconosce l’autorità di Optimus Prime come leader degli Autobot, essendo convinto di essere molto migliore come comandante. I Dinobot non sono nativi di Cybertron ma sono stati creati sulla Terra da Wheeljack (Saetta) e si distinguono dagli altri Transformers, principalmente per il loro linguaggio primitivo.

La statua di Grimlock per lo store Europeo non è ancora stata messa in preordine ma hanno già confermato il prezzo ufficiale di SGD $ 2,499.00, e sarà un’edizione strettamente limitata di sole 399 copie a livello mondiale.