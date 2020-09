GroupWatch è disponibile su Disney+ anche in USA

Disney+ Groupwatch finalmente approda negli Stati Uniti. Dopo aver testato la nuova funzione in Canada, Australia e Nuova Zelanda all’inizio di questo mese, Disney+ Groupwatch sarà disponibile da oggi anche in USA.

I dettagli della funzionalità sono emersi dall’analisi fatta da alcuni esperti del codice sorgente della piattaforma streaming prima della pubblicazione di Mulan. Disney+ Groupwatch consentirà a più utenti di trasmettere una serie Tv o un film contemporaneamente, ovviamente solo nel caso che tutte le parti coinvolte siano dotate di abbonamento Disney + attivo.

Come indicato dal codice sarà possibile collegare in un unico watch party fino a sette account diversi. Disney+ Groupwatch consente l’utilizzo cross-platform, permettendo agli utenti di usufruire del co-watch da desktop, dispositivi mobili, dispositivi di streaming e Smart TV, anche se i link di visualizzazione devono essere generati da sito web o app mobile. Una funzione di reazione consentirà agli utenti di inviare emoticon al proprio gruppo, purtroppo non è ancora prevista una vera e propria chat ma un portavoce Disney ha affermato che l’azienda sta esplorando anche questa possibilità.

Come già anticipato Disney+ GroupWatch non sarà disponibile per gli account Kids. La funzione permetterà a tutti gli utenti del gruppo di mettere in pausa, far partire o mandare avanti e indietro il filmato per tutto il gruppo. Sebbene Disney+ GroupWatch sarà disponibile per tutti i titoli della piattaforma, non sarà possibile usufruirne con i titoli in Premier Access a meno che entrambe le parti non abbiano acquistato il film.

Le funzionalità di visualizzazione remota e sincronizzata sono diventate molto richieste tra le piattaforme di streaming durante la pandemia di COVID-19, a causa del fatto che le persone tedono a passare più tempo a casa e cercano di evitare incontri al chiuso. Disney+ Groupwatch sarà, quindi, una soluzione per gli abbonati Disney che stanno cercando di simulare la sensazione di stare insieme con gli amici per guardare un film, ma dalla sicurezza della propria casa. Un portavoce Disney ha annunciato che la funzione dovrebbe essere messa in opera su tutti i dispositivi a partire da oggi, giusto in tempo per la tanto attesa seconda stagione di The Mandalorian.