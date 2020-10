David Ajala racconta di Grudge il gatto, da Star Trek: Discovery

Grudge il gatto di Star Trek: Discovery, è la nuova, amatissima star entrata a far parte dello storico franchise fantascientifico con il debutto della terza stagione. David Ajala parla del suo rapporto con il morbido maine coon che ha catturato l’attenzione degli spettatori.

Amanti dei gatti o no, probabilmente è impossibile ormai resistere al soffice Grudge, che con la terza stagione di Star Trek: Discovery su Netflix ha ufficialmente fatto il suo ingresso nel mondo delle serie TV. Fin dall’annuncio del suo inserimento all’interno del cast Leeu (questo il suo vero nome) ha pressoché monopolizzato l’attenzione dei fan su di sè dal primo episodio, con i suoi otto chili di morbidezza e coccole, e adesso può essere considerato a pieno titolo la star dello show televisivo parte dello storico franchise.

Grudge il gatto interpretato dal maine coon Leeu di due anni, è il compagno di Cleveland “Book” Booker, personaggio di Star Trek: Discovery interpretato dall’attore David Ajala. Ai microfoni di The Ready Room, in un video pubblicato all’interno del canale ufficiale YouTube di Star Trek, Ajala ha raccontato del suo rapporto con il gatto Leeu, ormai conosciuto con il nome Grudge. L’attore ha dichiarato che la costruzione della loro relazione, basata su fiducia e rispetto, ha richiesto un po’ di tempo e diversi snack offerti al micio.

Tuttavia, infine, è stato un successo. Ajala e Leeu hanno stretto amicizia, il che ha permesso all’attore di poter essere affiancato dal gatto senza problemi e di “maneggiarlo” senza incidenti. O quasi. Raccontando di un aneddoto sul set, David Ajala ha ricordato di quella volta in cui, tenendo Grudge in braccio durante le riprese, il micio si è aggrappato al suo costume strappandolo con i suoi artigli affilati. Inutile dire, però, che Ajala ha proseguito senza cedere!

The show must go on, come ha affermato lo stesso David Ajala, rivelando inoltre durante l’intervista anche alcuni dettagli su un monologo interpretato da Patrick Stewart, il quale ha recitato anche le battute che erano state precedentemente cancellate, senza fermarsi.

State guardando Star Trek: Discovery perché siete amanti della fantascienza o perché Grudge ha conquistato anche voi?