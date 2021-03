Guardiani della Galassia 3: James Gunn nega il casting di Adam Warlock

Nell’ultimo film di Guardiani della Galassia nella sequenza dopo i titoli di coda è stato mostrato quello che dovrebbe essere il “bozzolo” da cui dovrebbe nascere Adam Warlock, personaggio piuttosto importante nella mitologia Marvel che ha avuto a che fare con alcuni dei suoi eroi più importanti, tra cui I Fantastici Quattro, Silver Surfer, Captain Marvel e gli Avengers.

Quindi è normale che è da allora che i fan si aspettano, abbastanza lecitamente, di trovare news riguardanti il suo coinvolgimento nel prossimo Guardiani della Galassia Vol. 3. Purtroppo spesso queste situazioni piene di aspettative fanno partire fin troppi rumor, e districarsi tra voci e le speculazioni può diventare.

Nella giornata di ieri sul sito The Illuminerdi, su cui in passato sono trapelati leak poi rivelatisi esatti, è stato pubblicato un articolo su un’indiscrezione che riguarda il casting di Adam Warlock. Secondo il sito per la sua parte Marvel Studios starebbe cercando un attore caucasico, sui 30 anni, che abbia un aspetto adeguato per interpretare un super eroe e dai tratti “alla Zac Efron”.

Tale indiscrezione ha catturato l’attenzione del regista James Gunn, che ha smentito tale casting rispondendo direttamente su Twitter al post dell’articolo con questa frase:

There is no casting underway for Vol. 3. And in what world would I only cast a “Caucasian” if the character has gold skin? And if I wanted a Zac Efron type wouldn’t I go to Zac Efron? Where do you get this nonsense? https://t.co/dxZJUMvtVs

— James Gunn (@JamesGunn) March 10, 2021