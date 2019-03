Guardiani della Galassia 3: James Gunn torna in regia!

Inaspettatamente arriva l'ufficialità: James Gunn dirigerà il terzo capitolo de I Guardiani della Galassia.

Guardiani della Galassia 3 è un titolo di tale peso da far tornare sui propri passi un colosso come Disney! E questo “dietro front” potrebbe esaltare tutti gli appassionati di alcune delle pellicole più profittevoli dell’universo Marvel.

James Gunn, infatti, tornerà a dirigere la regia del prossimo episodio dei Guardiani della Galassia, celebre saga cinematografica che ha incantato milioni di persone.

James Gunn era stato licenziato dalla stessa Disney la scorsa estate per una serie di tweet ritenuti da parte del pubblico e dalla major offensivi fatti dallo stesso regista su temi alquanto delicati; tweet che pare poi fossero stati “pubblicizzatati” da attivisti di estrema destra per screditare il regista.

Dopo le vicende ed i “botta e risposta” che hanno coinvolto gli attivisti e il regista, il presidente della Disney Alan Horn ha ritenuto la situazione indifendibile e poco coerente con le linee strategiche della società, tanto da portare James Gunn appunto al licenziamento.

La vicenda ovviamente ha sollevato un grosso polverone all’interno del panorama dello spettacolo con detrattori e sostenitori del regista arroccati sulle proprie opinioni. Moltissimi attori (tra cui quelli che compongono il cast dei Guardiani della Galassia come Chris Pratt, Zoe Saldana e Dave Bautista) hanno sempre dato ampio sostegno al regista auspicandone il ritorno dietro la cinepresa.

In questi mesi, Gunn non è comunque rimasto fermo a guadare la situazione ma ha stipulato un contratto con Warner Bros. e DC Comics per la realizzazione della seconda pellicola dedicata a Suicide Squad. Per questo motivo, i lavori dei Guardiani della Galassia 3 potrebbero iniziare una volta terminati quelli del lungometraggio della DC. Seguiranno consueti aggiornamenti.