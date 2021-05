Guardiani della Galassia: Dave Bautista sarà sostituito?

L’ex-star del wrestling nota come Batista e in seguito attore dell’Universo Cinematografico Marvel, Dave Bautista ha concesso alcune interviste recentemente in concomitanza con l’uscita del suo nuovo film per Netflix, Army of the Dead del regista Zack Snyder. Di seguito troverete le dichiarazioni dell’attore sul suo futuro all’intero del MCU, unitamente a quelle del regista James Gunn.

Marvel's Guardians Of The Galaxy..L to R: Gamora (Zoe Saldana), Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt), Rocket Raccoon (voiced by Bradley Cooper), Drax The Destroyer (Dave Bautista) and Groot (voiced by Vin Diesel)..Ph: Film Frame....Marvel 2014

Dave Bautista potrebbe abbandonare Guardiani della Galassia

I Marvel Studios hanno confermato una data di uscita per Guardiani della Galassia Vol. 3, e disquisendo con Digital Spy Bautista ha parlato di un’idea che il regista James Gunn aveva per un “film di Drax e Mantis“, ma ha anche aggiunto che non crede siano molto interessati e che comunque Guardiani della Galassia Vol. 3: “probabilmente sarà la fine di Drax “.

In risposta a questo articolo comparso su IGN, in cui viene ripresa la dichiarazione qui in alto, Dave Bautista ha però specificato in un suo tweet che il fatto che possa abbandonare il ruolo di Drax non significa che il personaggio uscirà di scena insieme a lui. Questo tweet di Dave Bautista ha portato perfino James Gunn a intervenire:

“Non c’è Drax per me senza di te, amico! Tu SEI il Drax the Destroyer dell’MCU e, per quanto mi riguarda, non potresti mai essere sostituito. E hai il diritto di fare quello che vuoi con le tue scelte prfessionali!“.

Gunn ha anche detto che sarebbe disposto a sostituire molti attori senza battere ciglio, ma non cercherebbe un sostituto per Drax.

There’s no Drax for me without you, buddy! You ARE the MCU’s Drax the Destroyer and, as far as I’m concerned, could never be replaced. And you have the right to do whatever you want with your acting choices! ❤️ @DaveBautista https://t.co/Mn5uNRVUvN — James Gunn (@JamesGunn) May 8, 2021

Nonostante tutto questo sembri indicare che Dave Bautista abbandonerà il ruolo di Drax dopo Guardiani della Galassia Vol. 3 (anche se sembra interpreterà il personaggio in Guardiani della Galassia – Holiday Special su Disney +), James Gunn non è stato così definitivo quando un fan Marvel gli ha chiesto se Bautista sarebbe tornato per un quarto film, twittando:

“Mai dire mai, ma vedo il Vol .3 come la fine della storia dei Guardiani che ho iniziato a raccontare con il Vol. 1“.

Guardiani della Galassia Vol. 3 uscirà nelle sale il 5 maggio 2023 con Dave Bautista nei panni di Drax e James Gunn come scrittore e regista.

