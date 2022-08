Chissà cosa dice Groot nella serie di film sui Guardiani della Galassia quando dalla sua bocca escono le parole “Io sono Groot“. Il regista James Gunn ha rivelato di aver stampato alcune sceneggiature con le effettive traduzioni dei dialoghi di Groot, in maniera tale che tutti, anche coloro che non hanno familiarità con la sua lingua, possano capirlo. Come spiega Rocket Raccoon (Bradley Cooper) a Star-Lord (Chris Pratt) nei primi Guardiani della Galassia, “il suo vocabolario è limitato a ‘io’, ‘sono’ e ‘Groot.’ Esclusivamente in quest’ordine“.

Il linguaggio di Groot in Guardiani della Galassia

Il linguaggio di Groot sembra incomprensibile per chiunque. In realtà, nel momento in cui formula le parole “Io sono Groot” tutti gli altri Guardiani della Galassia ormai riescono a comprenderlo. Lo ha riferito James Gunn in risposta a un tweet su Twitter, aggiungendo che “ci vuole una certa quantità di tempo e legami forti per riuscire a capire il personaggio“.

Groot Guardiani della Galassia

Per quanto riguarda i dialoghi di Groot nelle sceneggiature dei film, il regista ha affermato che “nei copioni consegnati ai membri della troupe e del cast che non capiscono il linguaggio di Groot c’è scritto ‘Io sono Groot'”, aggiungendo però di avere anche “script disponibili per coloro che lo comprendono, con le traduzioni al loro interno“. Di seguito potete leggere i tweet di Gunn, riportati da comicbook.com:

Yes all the Guardians understand him now. It takes a certain amount of time and bonding to be able to understand him. https://t.co/U2OQLii3TQ — James Gunn (@JamesGunn) August 7, 2022

Nel 2015 James Gunn ha svelato un altro dettaglio in merito: Vin Diesel è stata l’unica persona a ricevere “la sceneggiatura speciale di Groot con le traduzioni di ciò che diceva realmente” in quella determinata scena. Se qualcuno si stesse chiedendo il motivo di tale scelta, ricordiamo che l’attore stesso aveva dato una spiegazione a riguardo. In sostanza, quando Diesel registra le battute di Groot, i dialoghi di Gunn gli consentono di renderle sullo schermo in maniera più credibile, evitando così di trasformarle in una insipida ripetizione della frase “Io sono Groot“.

In merito ai copioni dei Guardiani della Galassia, Vin Diesel ha aggiunto:

Nella sala di registrazione c’era un documento di cinquanta pagine con scritto sul lato sinistro ‘Io sono Groot‘ e sul lato destro un paragrafo o una frase con la spiegazione di cosa veramente stava dicendo o cercando di dire il personaggio in quel momento. E così, quando hai quel livello di dettaglio, quando hai un regista che si impegna tanto… tutto quello che devi fare è passare una settimana in uno stand ADR [uno studio di registrazione per doppiarsi] che gli dà vita.

Ricordiamo, infine, che di recente il regista ha twittato lo script della “versione Groot” dei Guardiani della Galassia Vol. 2, in cui vi sono tutti i dialoghi di Groot in inglese. Prima di lasciarvi, vi segnaliamo che su Amazon potete acquistare la maglietta di Baby Groot.

