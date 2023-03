Se siete fai dei Guardiani della Galassia, non potete assolutamente perdervi il nuovo LEGO dedicato al casco di Star Lord, protagonista dell’iconico franchise. Il set uscirà ufficialmente il 1° aprile 2023, ma potete prenotare sin da ora il vostro pezzo al prezzo di listino di 79,99€.

Considerando quanto possano diventare rari i set da collezione oggigiorno, vi consigliamo di acquistarlo finché è disponibile. Una volta uscito potrebbe infatti esaurire in men che non si dica e non essere più rifornito nel sito LEGO; a quel punto, l’unica opzione sarebbe acquistarlo a un prezzo decisamente maggiore da rivenditori magari inaffidabili, rischiando di ritrovarvi con un prodotto magari rovinato o contraffatto.

Il set del casco di Star Lord è composto da ben 602 pezzi e una volta costruito misura 18 cm di altezza, 12 cm di larghezza e 13 cm di profondità. Rappresenterà dunque l’oggetto da esposizione perfetto per dimostrare il vostro amore nei confronti dei Guardiani della Galassia, incapsulando appieno l’aspetto iconico del leader del folle e impavido gruppo.

Inoltre, potrete decidere di esporre il casco insieme alla sua targhetta oppure di posizionarlo nella vostra scrivania, trasformandolo in un magnifico portapenne. Il centro del set è infatti cavo, consentendovi di inserire oggetti di piccole dimensioni come matite, gomme e, perché no, gioielli o accessori.

Il set è anche compatibile con l’App LEGO Builder, quindi potrete seguire le istruzioni per la costruzione in versione digitale dal vostro smartphone. Inoltre, avrete modo anche di ruotare e ingrandire un render 3D del casco, seguendo i vostri progressi man mano che aggiungete i mattoncini fino ad arrivare al risultato finale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina LEGO dedicata al casco di Star Lord, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima dell’uscita del set, per non rischiare che esaurisca.

