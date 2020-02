Guardiani della Galassia Vol.3: James Gunn conferma che il film sarà ambientato dopo Avengers: Endgame

James Gunn, regista famoso per aver diretto i primi due capitoli di Guardiani della Galassia e ora impegnato con il sequel di Suicide Squad, questa settimana si è divertito un po’ su Instagram e ha affrontato il discorso riguardante il suo successivo progetto ovvero Guardiani della Galassia Vol.3. Il regista ha reso commentabili le sue storie e ha permesso agli utenti di fargli delle domande sui suoi progetti e su vari argomenti.

Gunn ha quindi rivelato informazioni riguardanti la fine delle riprese di Suicide Squad e se il film DC sarà più o meno simile ai toni dei Guardiani della Galassia. Ciò che più ha interessato i fan sono state le risposte riguardanti il prossimo Guardiani della Galassia Vol.3 e in particolare sulla linea temporale in cui sarà incluso. Considerando, infatti, che il prossimo film del Marvel Cinematic Universe è Black Widow e dovrebbe aver luogo dopo Captain America: Civil War e prima di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, non sorprende quindi che alcuni fan si stiano chiedendo la linea temporale dei prossimi Guardiani della Galassia. La risposta di Gunn è la seguente:

Una volta dichiarato che Guardiani della Galassia Vol.3 sarà ambientato dopo le vicende di Avengers: Endgame, il regista ha anche sottolineato che gli eventi di quest’ultimo non hanno modificato la sceneggiatura del film sui Guardiani della Galassia poiché egli stesso era il produttore esecutivo e lo script era stato scritto prima dell’uscita di Endgame:

In attesa di altre informazioni riguardanti la pellicola della Marvel, ricordiamo che James Gunn è a lavoro sulla nuova pellicola DC, Suicide Squad 2, che dovrebbe arrivare nei cinema di tutto il mondo nel 2021. Nel cast attori del calibro di Margot Robbie (Harley Quinn), Viola Davis (Amanda Waller), Joel Kinnaman (Rick Flag) e Jai Courtney (Captain Boomerang) con nuovi ingressi quali Idris Elba, Michael Rooker, Peter Capaldi, Nathan Fillion, John Cena, Sean Gunn, David Dastmalchian, Storm Reid, e Taika Waititi.