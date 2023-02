Durante il Super Bowl 2023 è stato pubblicato il nuovo trailer de Guardiani della Galassia Vol.3, accompagnato anche dal poster ufficiale. Questo terzo capitolo si mostra già come qualcosa di profondamente sentimentale fin dalla clip, anticipando l’addio di una delle squadre più folli di sempre all’interno dell’MCU. Cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova fatica confezionata da James Gunn?

Guardiani della Galassia Vol. 3, nuovo trailer e poster del film di James Gunn

Nel trailer appena rilasciato di Guardiani della Galassia Vol.3 ritroviamo tantissimi elementi chiave che da sempre caratterizzano anche gli altri due film: l’irriverenza, una comicità sopra alle righe, e un accompagnamento musicale che ricorda il passato e preannuncia il saluto di un regista che ad oggi guarda già avanti. Così ritroviamo uno Star-Lord che, pur se invecchiato, custodisce ancora la personalità che lo contraddistingue da sempre. Il suo amore verso Gamora ha preso una piega del tutto inaspettata e nelle immagini lo vediamo discutere con quello che era l’amore della sua vita, adesso totalmente diversa.

In base a quello che sappiamo, oltre alla trama principale che anticipa una nuova missione per i nostri protagonisti, in Guardiani della Galassia Vol. 3 approfondiremo anche le origini di Rocket, e forse ci troveremo faccia a faccia con qualcosa di drammatico (se interessati a recuperarvi anche gli altri film li trovate su Amazon).

Dopo lo Speciale Natalizio dei Guardiani, James Gunn si prepara a salutare i protagonisti che lo hanno reso noto fra i ranghi Marvel, con la possibilità di delineare un vero e proprio addio che impatti non soltanto verso stessi personaggi, ma anche nei confronti di una tranche della sua carriera, dato che lo sappiamo attualmente impegnato a costruire il nuovo DCU. Vi ricordiamo che Guardiani della Galassia Vol. 3 arriverà nei cinema italiani a partire dal 3 maggio 2023, e nel suo cast troviamo: Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan e Pom Klementieff, accompagnati da Elizabeth Debicki, Sean Gunn e Maria Bakalova. Cosa dobbiamo aspettarci da questa conclusione?