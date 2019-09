Guardiani della Galassia Vol. 3: le riprese non inizieranno presto!

James Gunn ha rivelato quando inizieranno i lavori di Guardiani della Galassia Vol. 3, terza avventura degli eroi Marvel e Disney.

I social network, a volte, possono davvero diventare una fonte attendibile, soprattutto quando le celebrità dichiarano interessanti informazioni ai propri fan. È il caso di James Gunn, che ha rivelato quando inizieranno le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3.

Secondo quanto dichiarato dal regista, le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3 inizieranno ufficialmente una volta che avrà completato definitivamente The Suicide Squad, pellicola che vede come maggiori interpreti Margot Robbie, John Cena e tanti altri.

In uno dei post di Gunn, un appassionato ha chiesto infatti quando iniziassero le riprese del volume tre de I Guardiani della Galassia. “Hai ragione“, ha risposto James al curioso fan. “Ma non inizierò il Vol. 3 finché il montaggio di The Suicide Squad non sarà terminato, [tiene a precisare] non le riprese“.

Secondo le stime, The Suicide Squad è a un buon punto, tuttavia le riprese principali termineranno con ogni probabilità il prossimo gennaio, in attesa del debutto ufficiale che avverrà fra due anni, precisamente il prossimo 6 agosto 2021. Di conseguenza, bisogna attendere ancora un po’ finché il regista si dedichi completamente ai Guardiani della Galassia Vol. 3. Naturalmente, seguiranno aggiornamenti in merito.