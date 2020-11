Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind Disney mostra nuova foto del roller coaster

Zach Riddley, Walt Disney World Site Portfolio Executive, ha mostrato una foto dei vagoni nuovi fiammanti di Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, la nuova montagna russa dedicata ai Guardiani della Galassia.

Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind sarà inaugurata ad EPCOT, parco a tema all’interno di Walt Disney World in Florida, nel 2021 e si tratterà della seconda attrazione dedicata a Starlord e compagni all’interno di un parco Disney. A differenza di Guardians of the Galaxy – Mission: Breakout!, la drop tower dark ride situate nel parco californiano, Cosmic Rewind sarà una montagna russa al coperto dotata di vagoni in grado di ruotare.

La foto svelata da Riddley mostra i vagoni dell’attrazione all’interno di uno dei depositi della proprietà Disney. Le carrozze dei treni, in blu e oro richiamano il design delle astronavi xandariane e dei Nova Corps. La foto mostra anche alcuni dettagli dei veicoli, i quali presentano piccole imperfezioni come graffi, segni d’impatto e alcune personalizzazioni e variazione delle decorazioni. Per ottenere questo risultato gli Imagineers si sono ispirati ai segni riportati dagli Shuttle della Nasa e altri veicoli per l’esplorazione spaziale.

La progettazione di Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind è stata affidata all’olandese Vekoma, già costruttrice del Blue Tornado di Gardaland.

La caratteristica principale di questa attrazione risiederà nella capacità delle carrozze di ruotare su loro stesse, come si può vedere dall’anteprima del funzionamento delle carrozze del coaster, mostrato in un video diffuso a settembre 2019.

La rotazione però non sarà un elemento casuale dell’attrazione, ma sarà sincronizzato con gli eventi della storia narrata nel percorso della montagna russa.

Al momento non ci sono altri dati tecnici di questa nuovo roller coaster, tuttavia la lunghezza complessiva del percorso dovrebbe superare i 1303 metri, rendendola così di fatto la montagna russa al coperto più lunga del mondo.