L’emozionante trailer di Guardians of the Galaxy 3 ha lasciato intendere come il saluto finale tra James Gunn e la squadra di eroi cosmici del Marvel Cinematic Universe sarà ricco di momenti dal forte impatto emotivo. Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, i Guardiani si sono uniti per qualche tempo a Thor (Thor: Love and Thunder) e infine hanno deciso di mettere radici interrompendo la propria vita raminga, come abbiamo visto nel recente speciale natalizio di Disney+. Il regista di questa Special Presentation è sempre James Gunn, che non ha mancato di precisare che Guardians of the Galaxy Holiday Special spoilera il futuro dei personaggi, che verranno trattati in Guardians of The Galaxy vol. 3.

James Gunn avvisa che Guardians of the Galaxy Holiday Special spoilera il futuro dei Guardiani

I lettori dei fumetti della Casa delle Idee avranno notato nella Special Presentation dedicata ai Guardiani alcuni volti nei comics, la cui presenza potrebbe esser rivelatrice di grandi novità in arrivo.

Se da un alto l’assenza di Gamora è stata strumentale nel costruire alcuni passaggi emotivi, James Gunn, durante un’intervista con ComicBook.com, ha evidenziato come Guardians of the Galaxy Holiday Special spoilera il futuro delle avventure dei Guardiani:

Hanno una nuova astronave, chiamata Bowie. Parte del loro equipaggio ora è una cane, Cosmo, dotato del potere della telecinesi. Quindi, quando apprendiamo tutto questo, oltre a notare un paio di cosucce spoilerose se si conosce la lore dei personaggi, si cominciano a capire alcune cose. In un certo senso, l’Holiday Special è come un cavallo di Troia per me tramite cui spiare cose che saranno importanti in Guardians of the Galaxy vol. 3. Non dovrò perdere molto tempo all’inizio del film per dare delle spiegazioni

Questa dichiarazione di Gunn è sostenuta anche da alcune precedenti dichiarazioni del regista, che ha sempre difeso l’appartenenza alla continuity del franchise del suo speciale natalizio:

Lo speciale natalizio è canonico. Riguarda i Guardiani, apprenderete aspetti della loro vita che dovrete assolutamente conoscere prima di Guardians of the Galaxy 3, ed è fantastico. Sono estremamente felice di questo

Considerato come la Fase Quattro abbia reso le Special Presentation dei momenti dal minutaggio ridotto ma ricchi di spunti per il futuro del franchise, quanto fatto da Gunn con i Guardiani potrebbe rendere ancora più valido l’apporto di questi contenuti all’interno della saga, considerato come tramite queste produzioni si possono introdurre nuovi personaggi da usare in seguito oppure sviluppare ulteriormente aspetti affrontati in film, dedicando loro il giusto spazio.

