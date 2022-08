La Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe è risultata a oggi la più complessa dell’interno franchise. Costretta a reinventare, in un certo senso, il mondo dei supereroi marveliani al cinema, questa parentesi del MCU è stata caratterizzata da un maggior impegno sul piano seriale (WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Hawkeye, Moon Knight, Ms Marvel, She-Hulk) e da una minor presenza al cinema (Spider-Man: Far From Home, Spider-Man: No Way Home, Black Widow, Doctor Strange nel Multiverso della follia, Thor: Love and Thunder). I recenti annuncia al San Diego Comic-Con hanno sicuramente concentrato la curiosità dei fan sul futuro del franchise, segnano la fine di questa fase con l’uscita di Wakanda Forever. Eppure, in queste ore James Gunn ha identificato come finale della Fase Quattro The Guardians of the Galaxy Holidays Special.

Non si pensi che il regista abbia voluto porsi contro i Marvel Studios, ma la sua idea che sia The Guardians of the Galaxy Holidays Special a chil finale della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe è emersa durante uno scambio di tweet sull’account di Gunn. Se Wakanda Forever è la fine di questo capitolo del franchise, almeno secondo quanto dichiarato dai Marvel Studios, e Ant-Man and The Wasp: Quantumania sarà l’inizio della Fase Cinque, viene leggittimo domandarsi come questo speciale natalizio possa collocarsi in mezzo divenendo il capitolo finale della Fase Quattro.

The Guardians Holiday Special is the epilogue of Phase 4. https://t.co/9mDfmn25tH — James Gunn (@JamesGunn) August 1, 2022

Secondo Gunn, quindi, The Guardians of the Galaxy Holidays Special sarà la fine della Fase Quattro. Nessuna spiegazione, ovviamente, ma una simile dichiarazione non può che incuriosire, considerato che si vuol presentare uno speciale di una quarantina di minuti come il finale di una fase del Marvel Cineamtic Universe, ruolo in precedenza affidato a pellicole di un certo spessore. A dare ulteriore forza a questa dichiarazione di Gunn c’è la conferma che la recente apparizione della scalcinata formazione supereroica guidata da Peter Quill (Chris Pratt) in Thor: Love and Thunder non ha minimamente influenzato lo speciale natalizio o l’atteso capitolo finale della saga della banda, Guardians of the Galaxy vol. 3, come confermato dallo stesso Gunn:

“Ho scritto la sceneggiatura di Guardians of the Galaxy vol. 3 senza nemmeno pensare che i Guardiani avrebbero preso parte a Thor: Love and Thunder, quindi la cosa non ha avuto alcuna influenza”

